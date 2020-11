Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 20,8 milyon lira destek

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Kovid-19 ile mücadele sürecinde 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına şu ana kadar 7 kez aylık 1000'er lira olmak üzere toplam 20,8 milyon lira nakdi destek sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti üyeleri arasında kamu temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyor.

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınlarına yönelik çalışmalar yürüten vakıf, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde de aileleri yalnız bırakmadı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı bir süre önce şehit yakınları ve gazileri, başvurularına gerek olmaksızın desteklemeye başladıklarını anımsattı.

Bu desteği salgın süreci sonrasında da düzenli olarak devam ettireceklerinin altını çizen Gürs, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan ve vakfımızın hesabına aktarılan yardımdan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarımıza aylık 1000'er lira olmak üzere 7 kere toplamda 20,8 milyon lira nakdi destek sağlanmıştır. Desteklerimiz sadece salgın dönemi değil, sonrasında da devam edecek."

"Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

15 Temmuz'da eşi ve babası şehit, 2 kardeşi ise gazi olan Gürs, vakıfta görev almanın, şehit yakınları ve gaziler için çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Bilge Gürs, salgın nedeniyle bir araya gelemedikleri şehit aileleri ve gazilerle buluşmanın özlemi ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak maddi ve manevi desteklerimiz ile her zaman ve her koşulda kahraman gazilerimizin, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin yakınlarının yanındayız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.