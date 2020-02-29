Türkiye şehitlerini uğurluyor

Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlerimizin memleketlerinde yas var.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit yakınları, birbirlerine sarılarak destek oldu.

OSMANİYE ŞEHİDİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

ADIYAMAN ŞEHİDİ

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi Adıyaman’a getirildi. Baba Ahmet Orhan, gözyaşlarını tutamadı.

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİ

İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerlerimizden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi ise, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

3 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ DAHA MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.

TEKİRDAĞ ŞEHİTLERİ

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir ve Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşları Tekirdağ'a getirildi. Çorlu Askeri Havaalanı'na uçakla getirilen şehitler Bekir ve Er'in tabutları, askerlerce omuzlarda taşındı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı katıldı.

AFYONKARAHİSAR ŞEHİDİ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, yarın öğle namazının ardından Dinar ilçesinde toprağa verilecek.

TOKAT ŞEHİDİ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİ

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

SAMSUN ŞEHİDİ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.



























































