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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Kilis/12.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "İller İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri"ne katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Çınarcık ve Altınova ilçeleri ile il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Yalova/11.15-15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Terminal Köprüsü Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Hamsi Festivali standına, Ayancık pazar yeri ve esnafına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Sinop/11.00/12.00/12.45/15.15/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistikleri ile kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig 14. hafta son maçında Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

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