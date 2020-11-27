Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikte İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Dereli ve Doğankent'te dönüşüm projeleri ve afet konut alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Giresun/11.00-15.15)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşikdüzü ve Yomra belediyelerini ziyaret edecek.

(Trabzon/15.30-19.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı (6. kesim) Akyazı şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Sakarya/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2019 yılı tıbbi atık verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek Dünya Turizm Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

9- Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.30)

10- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu kasım ayı maçları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

- Türkiye, gruptaki 3. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak, Hollanda ile de İsveç mücadele edecek.

(İstanbul/19.00/16.00)

11- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

(Tallinn/19.00)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

13- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(İstanbul/14.30)

14- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, PTT-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00)