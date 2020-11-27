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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.00) 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikte İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Dereli ve Doğankent'te dönüşüm projeleri ve afet konut alanlarında incelemelerde bulunacak. 

(Giresun/11.00-15.15) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşikdüzü ve Yomra belediyelerini ziyaret edecek.

(Trabzon/15.30-19.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00) 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı (6. kesim) Akyazı şantiyesinde incelemelerde bulunacak. 

(Sakarya/11.00) 

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2019 yılı tıbbi atık verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek Dünya Turizm Forumu'na katılacak. 

(İstanbul/11.30) 

9- Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.30) 

10- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu kasım ayı maçları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

- Türkiye, gruptaki 3. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak, Hollanda ile de İsveç mücadele edecek.

(İstanbul/19.00/16.00) 

11- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

(Tallinn/19.00)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) 

13- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(İstanbul/14.30)

14- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, PTT-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00) 

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