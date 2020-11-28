Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış törenine katılacak. (Tekirdağ/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana esnaf buluşmasına, Çukurova Belediyesi toplu açılış ve temel atma, CHP'ye katılan yeni üyelere rozet takma törenlerine iştirak edecek (Adana/12.00/14.00/16.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak. (Samsun/11.15-15.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılacağı toplantıyı sadece haber ajansları takip edebilecek. (İstanbul/09.30)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu ve Asyaport Limanı'nı ziyaret edecek, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılışına katılacak. (Tekirdağ/09.00-15.30)

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılacak. (İstanbul/13.00)

9- Süper Lig'in 10. haftasına Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/Rize/19.00)

10- TFF 1. Lig'in 11. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor, İstanbulspor-Giresunspor, Akhisarspor-Ankaraspor ve Altay-Bursaspor maçlarıyla başlayacak (İstanbul/13.30/16.00/Manisa/16.00/İzmir/19.00)