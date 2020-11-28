  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış törenine katılacak. (Tekirdağ/14.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana esnaf buluşmasına, Çukurova Belediyesi toplu açılış ve temel atma, CHP'ye katılan yeni üyelere rozet takma törenlerine iştirak edecek (Adana/12.00/14.00/16.30)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak. (Samsun/11.15-15.00) 

4- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılacağı toplantıyı sadece haber ajansları takip edebilecek. (İstanbul/09.30) 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu ve Asyaport Limanı'nı ziyaret edecek, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılışına katılacak. (Tekirdağ/09.00-15.30) 

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılacak. (İstanbul/13.00) 

9- Süper Lig'in 10. haftasına Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/Rize/19.00)

10- TFF 1. Lig'in 11. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor, İstanbulspor-Giresunspor, Akhisarspor-Ankaraspor ve Altay-Bursaspor maçlarıyla başlayacak (İstanbul/13.30/16.00/Manisa/16.00/İzmir/19.00) 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği28 Kasım 2020 Cumartesi 09:34
  • Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek28 Kasım 2020 Cumartesi 09:31
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, Avrupa-Akdeniz bölgesinin tam kalbinde yer almaktadır28 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • THY yeni hava kargo şirketi kuracak28 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:26
  • Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası28 Kasım 2020 Cumartesi 09:25
  • Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:22
  • Erzurum'da korkutan deprem28 Kasım 2020 Cumartesi 09:22
  • Sakarya'daki 'Palu ailesi' davası başladı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:05
  • Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi28 Kasım 2020 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti