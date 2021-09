AYT’ye hazırlıkta kaynak kitap çok önemli. Adaylar en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor. Türkiye’de en çok satan AYT Edebiyat Soru Bankası hangisi sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Sınav hazırlığında profesyonel destek çok önemli. Adaylar en kaliteli, en özgün, en güncel ve en çok satan hazırlık kitaplarını merak ediyor. Türkiye’de en çok satan AYT Edebiyat Soru Bankası hangisi sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Ve sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? AYT Edebiyat alanında nasıl profesyonel destek alabilirim? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? Türkiye’de en çok satan AYT Edebiyat Soru Bankası hangisi?

İşte cevabı: Sınava dayalı eğitim modeline sahip ülkemizde başarılı olmak için yardımcı kaynak kitabı çok büyük önem arz ediyor. Öğrenciler profesyonel destek almadan başarılı olabilir mi? Sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Problemlerin çözümünde nasıl profesyonel destek alabilirim? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? Türkiye’de en çok satan ayt edebiyat soru bankası hangisi ? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını sizler için derledik: Sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

NİTELİK VE KALİTE ÖNEMLİ

Türkiye’de bütün sınav sonuçlarında en önemli, en belirleyici etken olarak öğrencinin aldığı eğitim; temelinin sağlamlığı ve okuduğu okul olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli. İşte burada AYT Edebiyat Soru Bankası nitelik ve kalite açısından dikkat çekiyor.

ÖZENLİ VE KEYİFLİ SORU ÇÖZÜMÜ

Yayın Denizi hazırladığı TYT-AYT soru bankalarında sınav zorluk düzeyini göz önünde bulunduruyor. Özellikle öğrencilerin öğrenebilmeleri ve netlerindeki artışı sağlamak için soru kalıplarının sınav mantığında hazırlanmasına dikkat ediyor. Her konunun her tip soru kalıbına yer veriyor. Özellikle yorumlama ve düşünce becerisi gerektiren sorular dikkatle kurgulanıyor. Öğrencilerin soru çözümlerindeki püf noktaları kavrayabilmeleri için cümle yapılarının bağlayıcılığına dikkat ediliyor.

Diğer taraftan farkındalıklı sorulara yer verilerek öğrencinin düşünce becerisini geliştirerek test sorularındaki kavram kargaşasının giderilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan klasik sorularla konuyu öğretmek ve hatırlatmak amaçlanırken diğer taraftan da öğrencilerin soru çözerken özen göstermesi ve keyif alması hedefleniyor.

KİTABI FARKLI KILAN KRİTİK ÖZELLİKLER

Peki “İşler Yayın Grubu bünyesinde bulunan Yayın Denizinin hazırladığı AYT Edebiyat Soru Bankası’nın diğer soru bankalarından farkı ne?” diye sorarsanız işte cevabı:

• Türkiye’de ilkler arasında yer alan AYT Edebiyat Soru Bankası’ndaki testler, konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak oluşturulmuş.

•Her testi oluşturan sorular öğrenme sırası dikkate alınarak hazırlanmış.

• Öğrencinin kitaptan tam verim alabilmesi için kitabın başına rehberlik bölümü eklenmiş.

• Testler çözülürken eksik alanların belirlenebilmesi için konunun alt başlıklarına ve her soru tipine yer verilmiş.

• Öğrencilerin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için konuya ait her tip soru çeşidine yer verilmiş.

• Kitabın son bölümünde beceri temelli soru örnekleri yer almış.

• Kitabın sonunda Yayın Denizi AYT Edebiyat Soru Bankası’nın yayımlandığı tarihten bugüne ÖSYM’de yakaladığı bazı sorulara örnekler verilmiş.

• Kitaptaki soruların tamamı video çözümlü.

• Öğrencilerin AYT edebiyat müfredatını oluşturan bütün soru tiplerini görmesi sağlanıyor.

• AYT edebiyat testi mantığını geliştirecek, bu alandaki sorularla ilgili akıl ve mantık yürütmeyi kolaylaştırıyor.

• Her seviyedeki öğrenciye hitap eden bu soru bankası, eksiklikleri görmede ışık tutuyor.

• Öğrencinin bazı kritik konularla ilgili farklı soru biçimleriyle karşılaşması sağlanarak, konunun belirsiz alanlarını görmesi, böylelikle konuyu daha iyi kavraması ve pekiştirmesi amaçlanmış.

BAŞARI ODAKLI SORU BANKASI

Öte yandan AYT Edebiyat Soru Bankası’nın yazarlarından Hasan Kurt, Sadullah Karayanık, Göksu Çetin ve Özhan Yalçınkaya hazırladıkları önsözde öğrencilere şöyle sesleniyor:

“Sevgili Öğrencilerimiz,

Bizler, dersinize girmemiş olsak da sizlerin öğretmeni sayılırız. Başarınızı dersinize giren öğretmenleriniz kadar önemsiyoruz.

Başardığınızda gözlerinizde oluşan o mutluluk ışıltısı var ya, işte kitabımızı hazırlamada en büyük motivasyon kaynağımız o oldu. Yine kitabımızın hazırlık aşamasında sınava giren her bir adayın kendi çocuğumuz, kendi öğrencimiz olduğunu hesap ederek hareket ettik. Bu nedenle her bir soru, evet, her bir soru sizin bilginize ve sınav başarınıza ne gibi katkısı olacağı düşünülerek defalarca gözden geçirildi.

AYT Edebiyat testinden başarılı olmak uzun süreli bir hazırlığı gerektiriyor. Sınavda çıkan ünitelerin ağırlıklarını belirlemek, çalışma süresini bu sınıflandırma ve ağırlıkla paralel yürütmek, düzenli tekrar ve deneme sınavlarına göre rotada ve çalışma temposunda bazı ayarlamalar yapmak işin

doğasında var. Ancak AYT Edebiyat testindeki başarının en önemli parçalarından biri, sınava doğru kaynaklarla hazırlanmak. Kitabımız tam da bunun için var.

YENİ NESLE GÖRE DÜZENLENDİ

Yayın Denizi AYT Edebiyat Soru Bankası’na temel oluşturan kitap, sınavın adının LYS olduğu dönemde çok tutulan ve alanında en beğenilen kitapların başında geliyordu. Şu an elinizde tuttuğunuz yayın ise söz konusu soru bankasının, son şekli 2018 yılında verilen yeni müfredat ve yeni sınav sistemine göre baştan sona düzenlenmiş, değiştirilmiş ve geliştirilmiş biçimidir. Buna göre yeni sınav sisteminde yeri olmayan bazı üniteler ve testler kitaptan çıkarıldı, onların yerine yeni sınav sisteminde gittikçe ağırlık kazanan metin ve tür temelli sorular testlerin içinde kendilerine daha fazla yer buldu. Özellikle roman ve hikâye gibi ünitelerde anlatım teknikleri ile ilgili başka hiçbir kaynakta bulmayacağınız özgün sorulara yer vermeye özen gösterdik. Kitabımızda yeni müfredatın öngördüğü ünite sınıflandırması ölçü alınmıştır. Ancak bu ünite ve konular içinde ağırlığı fazla olan, kavranmasında bazı doğal güçlükler barındıranlara daha fazla önem verdik. Örneğin şiir bilgisi ünitesi içinde söz sanatları testleri, hikâye ve roman ünitelerinde anlatım teknikleri bu türden ağırlık verdiğimiz konular oldu. Amacımız soru sayısı ve çeşitliliği ile bu konuların kavranmasına yardımcı olmaktır.

Çalışmalarınızın sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi iyi bir rehberlik alt yapısını zorunlu kılıyor. Bunun için kitabımızın başında bulacağınız kısa ancak yoğun rehberlik sayfalarının da sizlere ışık tutacak, yol gösterecek anahtar bilgiler barındırdığına inanıyoruz. Sevgili ve Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Öğrencilerinizi sınava hazırlarken gösterdiğiniz yoğun çalışmalarınızda kitabımızın sizlere yardımcı olması, bizleri mutlu edecektir. Sayfanın altında yer alan e-posta adreslerimiz öneri ve değerlendirmelerinize her zaman açıktır.”

TÜM İŞLER KİTABEVLERİNDE BULMAK MÜMKÜN

Son derece titiz bir çalışmanın ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı AYT Edebiyat Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan AYT Edebiyat Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. AYT Edebiyat Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulmak mümkün...

Gazeteilksayfa.com / Özel