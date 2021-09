Türkiye’de en hesaplı en çok satan tyt Türkçe Soru Bankası nerede?

TYT’ye çalışırken kaynak kitap çok önemli. Öğrenciiler en güncel, en hesaplı ve en çok satan hazırlık kitaplarını sorguluyor. Türkiye’de en hesaplı en çok satan tyt Türkçe soru Bankası hangisi ve nerede? İşte cevabı:

Dünyanın gelişmiş pekçok ülkesinde olduğu gibi sınava dayalı eğitim modeline sahip ülkemizde başarılı olmak için yardımcı kaynak kitabı çok büyük önem arz ediyor. Öğrenciler profesyonel destek almadan başarılı olabilir mi? Sınavlarda başarı için hangi yardımcı kaynaklara ihtiyaç var? Türkiye’de en hesaplı en çok satan tyt Türkçe Soru Bankası hangisi ve nerede?

Hepsinin cevapları ve daha fazlasını sizler için derledik: Sınavlar öğrencilerin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabii tutuluyor. Yani bir öğrencinin hiç ara vermediğini düşünürsek 25 yaşına kadar sınavlarla iç içe oluyor.

İNSAN ÖMRÜNÜN ÜÇTE BİRİ SINAVLARLA GEÇİYOR

Neredeyse bir insanın ortalama ömrünün üçte biri sınavlarla geçiyor. Sınavlara dair durum bu iken bütün öğrenciler başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Tüm öğrenciler sınava hazırlanırken yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu noktada yardımcı kaynak eser tercihi çok önemli. İşte burada tamamı video çözümlü TYTTürkçe Soru Bankası nitelik ve kalite açısından dikkat çekiyor.

KEYİFLE SORU ÇÖZÜMÜ VE BAŞARI

Yayın Denizi, hazırladığı TYT-AYT soru bankaları nda sınav zorluk düzeyini göz önünde bulunduruyor. Özellikle öğrencilerin öğrenebilmeleri ve netlerindeki artışı sağlamak için soru kalıplarının sınav mantığında hazırlanmasına dikkat ediyor. Her konunun her tip soru kalıbına yer veriyor. Özellikle yorumlama ve düşünce becerisi gerektiren sorular dikkatle kurgulanıyor. Öğrenciilerin soru çözümlerindeki püf noktaları kavrayabilmeleri için cümle yapılarının bağlayıcılığına dikkat ediliyor.

Diğer taraftan farkındalıklı sorulara yer verilerek öğrencinin düşünce becerisini geliştirerek test sorularındaki kavram kargaşasının giderilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan klasik sorularla konuyu öğretmek ve hatırlatmak amaçlanırken diğer taraftan da öğrencilerin soru çözerken özen göstermesi ve keyif alması hedefleniyor.

TYT TÜRKÇE SORU BANKASINI FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

• Testler konu başlıkları ve kazanımlar dikkate alınarak oluşturulmuş.

• Her test kendi içerisinde öğrenme sırası dikkate alınarak hazırlanmış.

• Öğrencinin kitaptan tam verim sağlayabilmesi için rehberlik bölümü eklenmiş.

• Öğrencilerin soruları çözerken nerede takıldıklarını tespit edebilmeleri için konuya ait her tip soru çeşidine yer verilmiş.

• Algı ve yorum gücünü ölçen sorular dikkat çekiyor.

• Ünite tekrar testleri ile konuların bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmış.

• Kitap sonuna deneme sınavı eklenmiş.

• Tamamı video çözümlü, her tip soru çeşidi yer alıyor.

• Akıl ve mantık yürütmeyi kolaylaştırma, düşünce becerisini geliştirme hedeflenmiş.

• Her seviyedeki öğrenciye hitap eden bu soru bankası, eksikleri görmede ve seviye belirlemede kaynaklık teşkil etmekte.

• Bazı soruların farklı formatlarının üst üste sorulmasıyla konuların daha iyi öğretilmesi ve pekiştirilmesi amaçlanmış.

ALANINDA MARKA İSİMLER

TYT Türkçe Soru Bankası’nın yazar kadrosu da titizliğiyle dikkat çekiyor. Branşlarında marka haline gelen TYT Türkçe Soru Bankası yazarları farklı mecralarda adlarından sık sık söz ettirmeyi başarmış iki önemli yazar olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yazarlığını Yaşar Tatlıtürk ile Hatice Cabir’in yaptığı TYT Türkçe Soru Bankasının önsözünde ise şu bilgilere yer verilmiş:

“Türkçe, Benim Dil Bayrağım!

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma ve gelişme günümüz dünyasında çoğunlukla ekonomik göstergelerle ifade edilse de bir toplumun gelişmesi o toplumu oluşturan bireylerin ortak bir dille anlaşmasına bağlıdır. Bu sebeple her örgütlü toplum resmî dil, ulusal dil ya da ana dili diye adlandırılan ortak kullanım diline önem vermekte, bu dilin gelişmesi ve öğretilmesi noktasında büyük titizlik göstermektedir... Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlıgı Türkçenin yurttaşlarca doğru, güzel ve anlaşılır bir biçimde kullanılması için örgün eğitim kademelerine yönelik programlar hazırlamaktadır. Hazırlanan bu programlar doğrultusunda uzun ve ciddi bir eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonunda da bireylerin geldiği düzeyi ölçen, değerlendiren sınavlar yapılmaktadır.

TÜRKÇEYİ KULLANMA BECERİSİ ÖLÇÜLÜYOR

Öğrencilerimizin üniversiteye girmek için başarılı olmak zorunda olduğu sınavlardan belki de en önemlisi Yüksek Öğretim Kurumları sınavıdır. Bu sınavın ilk aşaması da Temel Yeterlilik Testi (TYT)’dir. Bu testte öğrencilerimize Türkçeyi kullanma becerilerini ölçen 40 soru yöneltilecektir. Soru Bankamız bu soruların nitelikleri doğrultusunda hazırlanmış, geçen kısa sürede öğretmen ve öğrencilerimizin beğenisini kazanmıştır. Bu anlamda üzerimize düşen görevi yapmış olmanın rahatlığı içerisinde sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Üniversite hayatınızın da güzel, verimli ve başarılarla dolu olması dileğiyle...”

TÜM İŞLER KİTABEVLERİNDE VAR

Titiz bir çalışmanıın ürünü olan, kendi branşlarında ülkemizde parmakla gösterilen yazar kadrosunun hazırladığı TYT Türkçe Soru Bankası, bu gün hak ettiği konuma ulaşmış vaziyette. Satış rakamlarında en yakın takipçine açık ara fark atan TYT Türkçe Soru Bankası’na erişim ise son derece kolay. TYT Edebiyat Soru Bankası’nı ülke genelinde en geniş dağıtım ağına sahip ve Türkiye geneli 500 bayiliği bulunan İşler Kitapevlerinin tümünde bulunabiliyor.



Gazete İLKSAYFA / Özel Haber