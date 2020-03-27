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Türkiye'de ilk karantina

Rize'de merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Belde ve köylerde sokağa çıkmak da yasaklandı
Türkiye'de ilk karantina

Rize'de merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs karantinasında. Belde ve köylerde sokağa çıkmak da yasaklandı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır.

SOKAĞA ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI

Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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