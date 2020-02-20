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Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Schengen Bölgesi üyesi 6 ülke vatandaşlarına 2 Mart 2020'den itibaren her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu.
Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti tanımasına yönelik kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "Avrupa Birliği Schengen Bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi

Aksoy, bu adımla, turizm potansiyelinin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlandığını kaydetti.

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