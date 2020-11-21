Türkiye'den Oruç Reis için yeni NAVTEX

Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramalarını yürüten sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'in NAVTEX süresi uzatıldı.
Yapılan açıklamaya göre; yeni NAVTEX ile birlikte Oruç Reis'in görevi 29 Kasım'a kadar uzamış oldu.
Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramalarını yürüten sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'in NAVTEX süresi uzatıldı.
Yapılan açıklamaya göre; yeni NAVTEX ile birlikte Oruç Reis'in görevi 29 Kasım'a kadar uzamış oldu.
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