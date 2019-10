Türkiye'nin ilk Et AVM'si Kahramankazan’da açıldı

Kahramankazan’da geçtiğimiz aylarda açılan ve Türkiye’de bir ilk olan Et AVM’si, bilinen alışveriş merkezlerinin aksine ürünlerinin hesaplı oluşuyla dikkat çekiyor. Burada ürünler taze, fiyatlar piyasanın altında.

Etin başkenti olarak anılan Kahramankazan ’da geçtiğimiz aylarda hizmete giren Türkiye’nin ilk et AVM’si büyük ilgi görüyor. İlçedeki Fatih Mahallesi ’nde açılan 10 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen et merkezindeki kasaplar, et kombinasında kesimini yaptıkları hayvanların etlerini aracısız bir şekilde satışa sunuyor. Böylelikle müşteriler hem daha taze hem de daha ucuza et alma imkânı buluyor.

MEZBAHADAN HALKA…

İlçedeki bir girişimcinin kendi öz sermayesi ile kurduğu ve yaklaşık 6 ay önce hizmete açılan Kahramankazan Et AVM ’de “Mezbahadan Halka” sloganıyla;

sağlıklı koşullarda yetiştirilen hayvanlar hijyenik ortamlarda İslami usullere uygun olarak kesiliyor. Alanında ilk olma özelliği taşıyan AVM’de kesilen hayvanlar müşteriye ilk elden ulaştırıyor. 2 katlı AVM’nin giriş katında 20’den fazla farklı işletmelere ait kasaplar ve yöresel ürünler pazarları ile marketler yer alıyor. Üst katta ise yemek yenilebilecek işletmeler bulunuyor.

HEM DAHA UCUZ HEM DAHA TAZE

Türkiye’nin ilk et AVM’sinde hizmet veren kasaplardaki asılı olan karkas etler, müşterinin isteğine göre gözünün önünde doğranıyor. Müşteriler, aldıkları etlerini AVM içinde kıyma olarak da çektirebiliyor. Müşteriler etin Başkenti olarak anılan Kahramankazan’daki bu AVM’de toptan fiyatına perakende satış yapılıyor. Et AVM’de kuzunun kilogram fiyatı 48, kuşbaşının 39, parça etin 39, kıymalık kaburganın ise 37 TL arasında değişiyor. İşletmeler, fiyatlarının diğer kasaplardan 10 ila 15 TL arasında daha uygun olduğunu belirtiyor.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com