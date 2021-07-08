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Türkiye’nin konuştuğu Merve Akpınar’a yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi

Türkiye Merve Akpınar’ı gözyaşları içinde DHA'ya yaptığı açıklamada, tutkuyla yaptığı hentbolda yaşadığı zorlukları anlatınca tanıdı. Binlerce kişi Merve’nin hırsına, inadına, tutkusuna hayran kaldı.
Türkiye’nin konuştuğu Merve Akpınar’a yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi

Merve Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu bir şekilde okuyacak. Bunun yanı sıra yine SEY Vakfı tarafından Merve’ye spor bursu da verilecek. O çok sevdiği, tutkusu olan hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi, birçok başarıya imza atabilmesi için tüm eksikleri vakıf tarafından karşılanacak.

YÜCEL: MESELE TÜM TÜRKİYE’DEKİ MERVE’LERİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLMEK

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar’ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirtti ve ekledi, “Merve henüz 14 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki. Sosyal medya üzerinden çok destek geldi Merve’ye. Ama biz daha fazlasını yapmak istedik ve hemen ailesine ulaşarak ona hem spor hem de eğitim bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye’deki Mervelerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve’ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve’nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca O’na spor bursu sağlayacağız” dedi.

ABİ AHMET AKPINAR: TEK İSTEĞİM MERVE’LERİN SAYISININ ÇOĞALMASI

SEY Vakfı ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen eczacı abisi Ahmet Akpınar ise Merve’nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, “Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de şu, yırtıcı olmayın birleştirici olun. Çocukluğundan beri Merve’de bir cevher olduğunu biliyordum, kurduğu cümlelerle bizi hep çok şaşırtıyor, bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlıyorum. Merve’nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre sahip olması. Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor. Hep şunu söylüyor Merve’ye, “ders çalışırsan spor yapabilirsin”. Merve’nin sporun yanı sıra derslerinde de başarısının nedeni bu. Benim de abisi olarak tek isteğim şu, yeter ki Merve’ler çoğalsın” diye konuştu.

ANTRENÖR KAPLAN: MERVE’NİN SORUMLULUĞU ARTIK DAHA BÜYÜK

Antrenörü Bayram Kaplan da mutluluğunu şu cümlelerle anlattı: “Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil, Elif, Beyza, Berfin de öyle. Onun durumunda olan yüzlerce hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve’nin sorumluluğu büyük artık. Bir söz verdi köyümdeki kızların hayatlarını değiştireceğim dedi, bunu yapması için çok çalışması gerekiyor.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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