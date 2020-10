TYB’den Macron'a tepki

TYB’den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron’un İslam karşıtı tutum ve açıklamalarına tepki geldi. Yapılan açıklamada Macron’un gözlerinin İslâm düşmanlığı ile kararmış olduğu, amacının İslamofobiyi tetiklemek olduğunu belirtildi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nden ( TYB ) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron ’un İslam karşıtı tutum ve açıklamalarına tepki geldi. TYB adına bir basın açıklaması yapan TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan , dünyanın sevgi ve hoşgörüye en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde Peygamberimize bu hadsizliği yapanların kalplerinin taşlaşmış, gözlerinin İslâm düşmanlığı ile kararmış olduğunu, amacın islamofobiyi tetiklemek olduğunu belirtti.

“İZANLA AÇIKLANMAYACAK BİR DURUM”

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Son günlerde Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde İslam’a ve Müslümanlara zarar veren; incitici, aşağılayıcı tutum ve davranışlar ciddi olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkiye’nin yazarları, düşünürleri ve edipleri olarak; büyük bir endişeyle takip ettiğimiz bu süreçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslâm karşıtı açıklamalar yapmasını, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını vermesini akılla, izanla açıklanmayacak bir durum olarak değerlendiriyoruz.”

“GÖZLERİ İSLÂM DÜŞMANLIĞI İLE KARARMIŞ”

“Dünyanın sevgiye, hoş görüye, barışa, yardımlaşmaya ve her dilden ve her renkten bütün insanların ortak iş birliğine en fazla ihtiyaç duyduğu, Covid-19 virüsünün can almaya devam ettiği bu günlerinde; hem kendi döneminde, hem de kendisinden sonraki dönemlerde tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşliği öğütleyen sevgili Peygamberimize bu hadsizliği yapanların kalpleri taşlaşmış, gözleri İslâm düşmanlığı ile kararmıştır.”

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA ÇAĞRI

“Ülkemizdeki düşünür ve yazarlar başta olmak üzere, dünyadaki tüm insan hakları, inanç ve din özgürlüğü savunucularını bu konuda sesiz kalmamaya, net bir tavır almaya davet ediyorum. Sizler susup sessiz kaldıkça, emin olun; Avrupa'da İslamafobiyi tetiklemek isteyenlere gün doğacak, Müslümanlara karşı başlatılan sindirme ve sistematik baskılar artarak devam edecektir.”

“Bir çağrımız da, tüm dünya Müslümanlarına olacak. Provokatörlere dikkat edin, itidali elden bırakmayın.”

MACRON’A ÖZÜR ÇAĞRISI

“Kökü haçlı seferlerine kadar dayanan İslâm düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik kindarlığın bir dışa vurumu olarak; Peygamberimize yapılan bu çirkinliği elbette sineye çekecek değiliz, elbette tepkimizi, itirazımızı hem devlet olarak hem de bizler sosyal medya dahil tüm mecralarda dile getireceğiz, getiriyoruz da. Tabii ki; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aklını başına toplayıp karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını geri alıp tüm Müslümanlardan özür dileyinceye kadar.”

“Bu vesile ile, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden gündeme getiren, ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanları infiale sürüklemek için elinden geleni yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şiddetle kınıyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA