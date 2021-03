Ücretsiz internet hizmeti Başkent'in 20 noktasında hayata geçirildi

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için 918 kırsal mahallede hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti şimdi de Başkent'in meydanlarına taşınıyor.

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti kent meydanlarına taşıyor.

Kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma kapsamında ilk etapta ücretsiz internet erişimi 6 Mart 2021 tarihi itibarıyla 20 meydanda aktifleştirildi.

“İNTERNETE ERİŞİM İNSAN HAKKIDIR”

Daha önce “En kısa zamanda kentimizin farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlamayı planlıyoruz” sözleriyle 30 Ocak 2020 tarihinde vatandaşlara ilk duyuruyu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yeni paylaşımda Başkent’in merkez ve ilçelerinde yer alan 20 noktada internet erişimi sağladıklarını şu sözlerle açıkladı:

“İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planlıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz.”

20 MEYDANDA ÜCRETSİZ İNTERNET KULLANIMI BAŞLADI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1,4 milyon metrekarelik alanı kapsayan 20 meydanı internet erişimine açarken, “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterildi.

Sadece Başkentlilerin değil yerli ve yabancı turistlerin de yararlanması için bu noktaların ulaşım bilgilerini içeren yol tariflerine de internet sayfasında yer verildi.

Vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap Wİ-Fİ noktaları (FAZ1) şöyle:

• 1- 512. Sokak İvedik

• 2- Adnan Yüksel Cad

• 3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

• 4- Batıkent Meydan(Gimsa Önü)

• 5- Elmadağ Kent Meydanı

• 6- Haymana Kent Meydanı

• 7- Kalecik Kent Meydanı

• 8- Polatlı Kent Meydanı

• 9- Şehit Salim Akgül

• 10- Ayaş Kent Meydanı

• 11- Bala Kent Meydanı

• 12- Beypazarı Atatürk Parkı

• 13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

• 14- Güdül Kent Meydanı

• 15- Kahramankazan Kent Meydanı

• 16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

• 17- Nallıhan Kent Meydanı

• 18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

• 19- Evren Kent Meydanı

• 20- Ulus Meydanı



YAKINDA PARK VE REKREASYON ALANLARI DA İNTERNET ERİŞİMİNE KAVUŞACAK

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan 15 noktada kısa sürede internet erişimi sağlanacak.

wifi.ankara.bel.tr adresinden takip edilebilecek çalışmaların 2. Etabında (FAZ2) ise başta park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha Wİ-Fİ bağlanarak vatandaşların kullanımına açılacak. Proje kapsamında Başkent'te yıl sonuna kadar kent genelinde meydan ve rekreasyon alanlarında toplam 65 noktada ücretsiz internet kullanılabilecek.

UYGULAMADAN VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar ücretsiz Wİ-Fİ ağına akıllı cep telefonları, bilgisayar ya da tabletlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Wİ-Fİ adresine bağlanarak bir şifre belirleyecek. Mobil cihazlarına gelecek kısa mesajla birlikte bağlantı kurulduktan sonra ücretsiz internet erişiminin olduğu her noktada aynı şifre ile otomatik olarak bu hizmetten yararlanacak.

Hizmetin kendilerine ekonomik yönden de destek sağlayacağını belirten ve akıllı kent uygulamalarıyla çağın en önemli iletişim aracı olan interneti ücretsiz olarak kullanabilme ayrıcalığını yaşayan Başkentliler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Sima Bilede: “Pandemi döneminde köylere ücretsiz internet hizmeti sağlandığını duymuştum. İnternet hayatımızın bir parçası haline geldi. Teşekkür ederim.”

-Ebubekir İşeri: “Her yerde internet olması güzel. Özellikle de köy yerlerinde. Öğrenciler uzaktan eğitim döneminde rahat rahat derslerine girebildiler. Mansur başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Emrah Karabacak: “Gençlerin de işi görüldü, herkesin işi görüldü. Bu hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.”

-Erdoğan Efe Karabacak: “Bu hizmet bizim için çok yararlı oldu. Çok güzel düşünülmüş bir hizmet. Mansur başkanımız kimsenin yapmadığını yapıyor. Kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.”

-Ateş Akbulut: “Güzel bir hizmet. Her öğrencinin interneti olmuyor. Dolaşmaya çıkarken Wİ-Fİ olması çok güzel bir şey. En azından paketimiz bitiyor, cebimizde paramız olmuyor. Bu durumda hemen bu hizmetten yararlanabiliyoruz.”

-Hasip Gökçe: “Olması gereken bir hizmet. İnsanların ihtiyacı olan bir şey. Artık internet hayatımızda ve her an ihtiyaç duyuyoruz. Kapsamı genişletilirse daha iyi olur.”

-Arzu Eroğlu: “Mansur başkanımızın çalışmalarını çok beğeniyoruz zaten. Kendisine çok teşekkür ediyorum.”

-Feride Avcı: “Böyle bir şeyin yapılmış olması önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Diğer belediyelerin de örnek alması gerekir. Şu anda internetsiz herhangi bir işlem yapılması neredeyse imkansız. Randevu sistemi, e-devlet, uzaktan eğitim gibi sistemler kurulduysa bunlara erişimin de her yerde ücretsiz bir şekilde olması gerekir.”

-Sena Aktaş: “Pandemi döneminde zorunlu ihtiyaçlarımızı giderebilecek ve en azından hastaneden randevu alabilecek bir internete herkes ücretsiz ulaşabilmeli.”