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Ucuz et döner tüketiciyi ikiye böldü

Son günlerde Başkent’in birçok noktasında yaygınlaşan ucuz et döner işletmeleri kafalarda soru işaretine neden oluyor. Bazı vatandaşlar bu ucuz döneri afiyetle tüketmesine karşın bazıları ise fiyatından dolayı ete şüpheli yaklaşıyor.
Ucuz et döner tüketiciyi ikiye böldü

Son aylarda sayıları giderek artan ve Başkent'ten tüm Türkiye'ye yayılan ucuz et döner furyası hızını kesmeden devam ediyor. Hemen hemen her hafta farklı farklı isimlerle bir yenisi daha açılan ucuz et dönerciler, fiyatlarıyla vatandaşın kafasında soru işareti uyandırıyor. Lezzetleri ve kaliteleri konusunda iddialı reklamlar veren firmalar hakkında vatandaş fikir ayrılığına düşmüş durumda.  Kimi 'Zaten olması gereken fiyat buydu. Pahalıya alıştırmışlar' derken kimi de 'Bu fiyata bu yemek çok normal görünmüyor tercih etmediğini söylüyor. Bu dönercilerde 100 gr et döner 8 liradan, 120 gram 10 liradan, 150 gramı ise 12 liradan satılıyor” diyor.

BAŞKENT’TE BAŞLADI

Sayıları her gün artan ucuz dönercilerin çıkış noktası ise Başkent oldu. Özellikle başlarda Kızılay ve çevresinde açılmaya başlarken sonraları tüm şehre yayıldı. Bugünlerde ise İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde bulunuyor. Hatta bazıları Türkiye genelinde zincir şubelere dönüşmüş durumda.

OLMASI GEREKEN BUYDU

Görenlerin ilk bakışta fiyatıyla ilgili şüpheye düştüğü bu dönercileri tercih ederek karınlarını doyuranlar 'Pahalı olana alıştırmışlar. Olması gereken buydu diyor. 'Görüşlerini gazetemize anlatan vatandaşlar ise “Etin kilosu 45-50 lira arasında değişiyor. Bunun 100 gramı 4-5 lira eder. Bu uygun ve olması gereken fiyat.”

FİYATI UYGUN YEMEK ÖZLENDİ

“Dönerciler önce 27- 28 liraya döner satıyorlardı. Halen de o fiyata satış yapan yerler var. Bu kadar maliyet olmamalı. Fiyatların 10 -15 lira arasında değişmesi normal.  Sadece döner değil birçok yemekte fazla rakamlar isteniyor. İnsanlar dışarıda uygun yemeği özledi" diye konuştu.

 DENETİMLERİ YAPILIYOR MU?

Fiyatın normalin çok altında olduğunu belirten ve denetim konusunda şüphelerini de dile getiren vatandaşlar, "Açıkçası son günlerde bir furya haline gelen ucuz et döneri tercih etmek istemedik. Bu fiyatlara çok mümkün görünmüyor gibi. Yetkililer denetimlerini yapıyor mu bu firmaların bunu da bilmiyoruz. O yüzden tercih etmek istemedik" dedi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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