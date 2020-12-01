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UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

Futbolseverler, daha öncekilerden farklı olarak bu kez kadın oyunculardan oluşan en iyi kadroyu da belirleyecek.
UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

2020 UEFA Yılın 11'ini belirlemek için oylamalar başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2020 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er savunma, orta saha ve forvet adayından oluşan listeler, oylamaya sunuldu.

Futbolseverler, daha öncekilerden farklı olarak bu yıldan itibaren kadın oyunculardan oluşan en iyi kadroyu da belirleyecek. UEFA'nın internet sitesindeki oylama, 6 Ocak 2021'de sona erecek.

Erkekler kadrosu için belirlenen aday listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Bayern Münih (10) oldu.

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, üst üste 17. kez aday listeye seçildi. 13'ü peş peşe, 14 defa UEFA Yılın 11'ine giren 35 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu alandaki rekorları elinde tutuyor.

Aday listede yer alan aday futbolcular şöyle:

Erkekler
Kaleciler: Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angelino (Leipzig), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Alphonso Davies (Bayern Münih), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Dayot Upamecano (Leipzig), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Ever Banega (Sevilla/El-Şebab), Nicolo Barella (Inter), Kingsley Coman (Bayern Münih), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Alejandro Gomez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern Münih), Kai Havertz (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern Münih), Marcel Sabitzer (Leipzig)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Atletico Madrid), Serge Gnabry (Bayern Münih), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Romelu Lukaku (Inter), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)

Kadınlar
Kaleciler: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Wolfsburg/Atletico Madrid), Sandra Panos (Barcelona), Sari van Veenendaal (Atletico Madrid/PSV)

Savunma: Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City), Kadeisha Buchanan (Olympique Lyon), Paulina Dudek (Paris Saint-Germain), Kathrin Hendrich (Bayern Münih/Wolfsburg), Magdelena Eriksson (Chelsea), Steph Houghton (Manchester City), Dominique Janssen (Wolfsburg), Sakina Karchaoui (Montpellier/Olympique Lyon), Mapi Leon (Barcelona), Maren Mjelde (Chelsea), Lena Oberdorf (Essen/Wolfsburg), Irene Paredes (Paris Saint-Germain), Wendie Renard (Olympique Lyon), Marta Torrejon (Barcelona), Leah Williamson (Arsenal)

Orta saha: Erin Cuthbert (Chelsea), Danielle van de Donk (Arsenal), Ingrid Engen (Wolfsburg), Sara Björk Gunnarsdottir (Wolfsburg/Olympique Lyon), Kheira Hamraoui (Barcelona), Amandine Henry (Olympique Lyon), Svenja Huth (Wolfsburg), Ji So-yun (Chelsea), Saki Kumagai (Chelsea), Kim Little (Arsenal), Lina Magull (Bayern Münih), Amel Majri (Olympique Lyon), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon), Alex Popp (Wolfsburg), Alexia Putellas (Barcelona)

Forvet: Delphine Cascarino (Olympique Lyon), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Beth England (Chelsea), Cristiana Girelli (Juventus), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea), Jenni Hermoso (Barcelona), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Eugenie Le Sommer (Olympique Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Asisat Oshoala (Barcelona), Ewa Pajor (Wolfsburg), Nikita Parris (Olympique Lyon), Fridolina Rolfö (Wolfsburg, Jill Roord (Arsenal)

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