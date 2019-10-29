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UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması

UEFA, İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı vermesine soruşturma başlattı.
UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye skandal 'Asker Selamı' soruşturması

Medipol Başakşehir Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Wolfsberger maçında attığı golden sonra sevincindeki asker selamına ilişkin UEFA'dan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.

Robinho, Visca ve Azubuike'ye ye soruşturma yok

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Temsilcimizin golünü ise milli yıldız İrfan Can Kahveci kaydetmişti. Atılan golden sonra asker selamı veren İrfan Can Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimize destek olmuştu. Bu asker selamından dolayı milli yıldıza UEFA soruşturma başlattı. Ancak İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Robinho, Visca ve Azubuike'ye herhangi bir soruşturma açılmadı. UEFA'nın yalnızca Türk oyuncu İrfan Can Kahveci'ye soruşturma başlatması dikkatlerden kaçmadı.

24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonra gol attığımda hep 'Asker Selamı' yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

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