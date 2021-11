Ünlülerin Kasetçisi

50 yıldır taş plak, kaset ve CD satışı yapan Savaşçı, ünlü sanatçıların kendisinden kaset aldığını söyledi.

Yenimahalle’de yaklaşık 50 yıldır taş plak, kaset ve CD satışı yapan Halil Savaşçı, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Mahsun Kırmızıgül, Ferdi Tayfur ve Oğuz Yılmaz gibi pek çok ünlü sanatçının dahi kendisinden kaset satın aldığını söyledi.

Yenimahalle’de Mert Plak Müzik Market işletmecisi Halil Savaşçı’nın taş plak, kaset ve CD’den oluşan nostaljik koleksiyonu dikkat çekiyor.

Bu işe 1976 yılından itibaren kardeşiyle birlikte başladığını anlatan Savaşçı, şu an tek başına dükkân işletiyor. Türkiye’deki en çok plak ve kaset arşivine sahip olduğunu söyleyen Savaşçı, arşivlerini kaybeden ünlü sanatçılara kendi kasetlerini sattığını kaydediyor.

BİZDE YOK DİYE BİR ŞEY YOK

Arşivinde on binlerce kaset, taş plak ve CD’nin yer aldığını, müşterilerini hiçbir zaman “yok” deyip geri çevirmediğini aktaran Savaşçı, “Ben ‘yok’ diye bir şey bilmem. Ben de her sanatçının kaseti, eseri vardır. Zaten bizde olmayan başka bir yerde de yoktur. Elimizde çok iyi bir kaset, taş plak ve CD stoğu bulunuyor. Bizde ‘yok’ diye bir şey yok. Türkiye’deki her sanatçının taş plağını, kasetini bizde bulabilirsiniz. Buraya gelen aradığını mutlaka bulur” dedi.

KASET ARARKEN ZORLANMIYORUM

Savaşçı, her yeri kaset ve çeşitli eserlerle dolu dükkanında malzeme ararken zorlanmadığını söyleyerek, “Kaset ararken zorlanmıyorum hangi sanatçının kaseti nerede iyi biliyorum. Dükkanımda bilgisayar dahi yok” sözlerini ekledi. Elindeki kaset fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Savaşçı, “Elimizdeki stoğa göre, kasetin durumuna göre, sanatçıya göre fiyatlar değişiyor” ifadelerini kullandı.

KORSAN SATIŞA HAYIR

Sanatçının emeğine saygı ve prensip gereği sattığı her ürünün orijinal olduğunu vurgulayan Savaşçı, “Bize korsan sormayın, biz sadece orijinal kaset satarız. Sanatçının her zaman yanındayız. Sanatçının hakkını korumak için orijinal satıyorum. Elimizdeki kasetlerin, eserlerin hepsi orijinaldir. Biz geçmişte çıkan kasetleri hemen alırdık, iyi bir arşiv yaptık, paramızı kasetlere bağladık. Piyasayı iyi biliriz. Elimizde her sanatçının eseri mevcut. Hepsini satmasak da bizde mazi olarak kalıyor” diye konuştu.

ÜNLÜLERE KENDİ KASETLERİNİ SATTI

Ünlü sanatçılara dahi kaset satışı yaptığını anlatan Savaşçı şunları söyledi: “İbrahim Tatlıses, rahmetli Müslüm Gürses, Mahsun Kırmızıgül, Ferdi Tayfur olmak üzere pek çok sanatçı dükkanıma geldi ve kendi kasetlerini aldı. Rahmetli Oğuz Yılmaz ise geçen sene bana telefon açarak, ‘abi ben bantlarımı bulamıyorum sende varmış” dedi. Çıktı geldi 85 tane kendi kasetini, 35 tane de CD’sini alıp gitti.” Savaşçı, bir dönem müzik camiasının kalbi olarak nitelendirilen Unkapanı ile de sürekli irtibat halinde olduğunu da belirtti.

“EŞİM DÜKKÂNIMI KISKANIYOR”

Nostaljik dükkanın havasının kendisine iyi geldiğini anlatan Savaşçı, “Buranın havası beni ayakta tutuyor. Burada çok mutluyum. Bu işe ömrümü verdim. Tek sorunum var o da eşim dükkanda çok durmama kızıyor. Eşim ‘sen benle değil dükkanla evlisin’ diyerek yakınıyor” ifadelerini kullandı.

