Uzaktan Eğitim Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Biliyoruz ki yayılan salgın hastalıkla birlikte pek çok alanda alışılmamış durumlara geçildi. İş yerleri kapandı, lokantalar paket servise geçti, kamuda nöbetleşe çalışma dönemi başladı ve okullarda da uzaktan eğitime geçildi.

Geçilmesiyle beraber pek çok olumsuzluk da baş gösterdi. İnternet üzerinden ders alma dönemi başladı. Öğrenciler okullara hasret kaldı. Öğretmenler öğrencilerine, öğrenciler arkadaşlarına, okullar öğrenciye özlem duyar oldu. Tabi istenmeyen durum olsa da salgın hastalığın getirdiği mecburiyet sonucu normal hayatımızın bir parçası haline geldi.

Verimli oldu mu? Orası tartışılır. Okullardaki yüz yüze eğitimle kıyaslaması söz konusu bile olamaz. Öğretmen öğrenci ilişkisi beraberinde başarıyı da getirmekte. Ama uzaktan eğitimde ne ilişki ne de odaklanma haliyle o kadar olmamakta. Ama ülke olarak bu zor günleri de aşacak, eski günlerimize döneceğimiz konusunda inancımız tam.

Online eğitim sürecine alışmak ve de bu konuda alt yapı oluşturmak da zaman almıştır. Ama yüz yüze eğitime alışıldığı için online eğitime alışma evresi uzun sürmüştür. Ve dolayısıyla beraberinde olumsuzlukları da getirmiştir.

Online eğitim ile alışılmış eğitim materyallerinin yanı sıra farklı ve öğrencinin dikkatini çekecek, bilgilerin daha iyi iletilmesini sağlayacak yeni modeller oluşturulmaya başlanmıştır. Eğitim sektöründe olan öğretmenler de bu konuda kendini yenilemek zorunda kalmıştır. Online eğitimin hayatımıza girmesiyle eğitimde yeni bir model ortaya çıkmıştır. Online eğitim ile eğitim-öğretim okul dışına taşınmıştır. Beraberinde İnternet, bilgisayar kullanımı artmıştır.

Hayatımızın bir parçası haline gelen ve hemen hemen her evde bulunan İnternet ve bilgisayarın olumlu etkileri olduğu gibi kişileri ve öğrencileri hem ruhsal hem de sağlık açısından olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Online eğitim sürecimizde değerini kat be kat anladığımız İnternet ve bilgisayar öğrencilere bağımlılık da yapmıştır. Online süreç de teknolojik ürünlerin kullanılmasının da öğrencilerin kontrol edilmesi ve öğrencilerin bu süreci verimli ve zarar almadan atlatabilmeleri için tedbirli olmaları adına bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Bir diğer yol açtığı olumsuzluk ise imkan yetersizliği. Evet artık eğitim online dendi ve imkan konusunda tek söz edilmeden. Şehirde yaşayan öğrenciyle köyde yaşayan bir öğrenciyi kıyaslayamayız. Bilgisayar temini kolay bir mesele değil. Maddi açıdan bu konuda sahip olamayan aileler çokça var. Hadi bilgisayarı Bir şekilde temin etti. Peki, İnterneti nerden alacak? Bu da başlı başına para isteyen bir durum. Köyde oturan bir öğrencinin eğitimi aksamakta. Aksamasının nedeni de imkansızlık. İşler anne - babaya düşmekte. Okuma yazması olmayan anne baba nasıl yardım edecek de evladına bir bilgi verecek? Bunlar üstü kapanacak konular değil! Dikkate alınması ve önemli görülmesi gereken bir mesele. Çünkü her şey eğitimle başlar. Eğitimin önemini ölçmek kimsenin görevi olamaz.

Haber bültenlerinde EBA'ya hiç girmeyen öğrencilerin varlığından söz ediliyor. Bu konu ertesi gün unutulacak bir konu değil. Okula yeni başlayan bir öğrenciye öğretmeninden başka kimse doğru bilgi veremez. Anne baba bile olsa. Çünkü öğretmenler bunun için varlar. Ama içinde bulunduğumuz durum olağanüstü durum olduğu için imkansızlık da olabiliyor. Salgın hastalık sadece eğitimi değil birçok alanı da etkilemiştir. Umarız biran önce bu hastalık son bulmakla beraber aksayan hayatımızı da alıp götürür. Sağlıkla kalın...