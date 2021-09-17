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Üzerimize düşeni yapacağız

Çamlıdere Yılanlı Köyü’nde 8 ev ve 5 samanlığın yanması sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan ilçe belediye başkanı H. Caner Can, “Maddi zarar gören vatandaşlarımız için belediyemizce üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.
Üzerimize düşeni yapacağız

Perşembe akşamı saat 19.30 sularında Çamlıdere’nin Yılanlı Köyü’nde Almanya'dan tatil için köye gelen bir vatandaşın evinde çıkan yangın, kısa sürede diğer evlere sıçramış 8 ev ve 5samanlığın yanmasına sebep olmuştu. Konu hakkında açıklama yapan Çamlıdere Belediye Başkanı H. Caner Can, maddi zarar gören vatandaşların zararları için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Perşembe akşamı saat 19.30 sularında Çamlıdere’nin Yılanlı Köyü’nde Almanya'dan tatil için köye gelen Ziya Ertürk'ün evinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahalesine rağmen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyürken, köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı.

8 EV 5 SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabası ile alevler kısa bir sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

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SÖNENE KADAR KALDILAR

Yangın haberini alan ilçe kaymakamı Metin Demirel, ilçe belediye başkanı H. Caner Can ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Erkan Parmaksız olay yerine intikal ederek, yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları tamamlana kadar bölgede kaldılar. Yangında evleri yanan vatandaşları teselli eden siyasi ve bürokratlar, maddi zararların devlet tarafından karşılanacağı vurgusu yaptı.

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“RABBİM BÜYÜĞÜNDEN KORUSUN”

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan ilçe belediye başkanı H. Caner Can, “Yılanlı Mahallemizde çıkan yangında çok şükür herhangi bir can kaybı yaşamadık. Maddi zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek gerek şahsım gerekse belediyemiz bünyesinde üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Rabbim daha büyüğünden korusun diyor tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangını söndürmek için mücadele eden itfaiye ekiplerimizi de tebrik ediyor görevlerinde başarılar diliyorum” açıklaması yaptı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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