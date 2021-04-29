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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sebze meyve alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimlik Mutfağı için ihale ile toplu yazlık sebze meyve ve gıda alımı yapılacak.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sebze meyve alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimlik Mutfağı için ihale ile toplu yazlık sebze meyve ve gıda alımı yapılacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.05.2021

İhale içeriğine göre, ihaleyi alan firma teslimatları 01.07.2021 tarihi ile 01.07.2022 tarihleri arasında, istenilen miktarlarda yapacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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