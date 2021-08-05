Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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