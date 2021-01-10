Pursaklar Belediyesi, ilçede koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların ev ve apartmanlarını anında dezenfekte ediyor. Bulaş riskini en aza indirmek için yapılan bu ücretsiz hizmet, vatandaşlardan tam not alıyor.

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs testi pozitif çıkan ilçedeki vatandaşların ev ve apartmanlarını ücretsiz dezenfekte ederek bulaş riski en aza indirilmeye çalışılıyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİYOR

Dezenfeksiyon çalışmaları sürdüren ekipler, ilçede pozitif vaka ve temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ev ve apartmanlarında dezenfekte işlemleri sürdürüyor. Ekipler, dezenfekte çalışmalarının ardından tedbirler ve kişisel hijyen konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Dezenfekte edilen apartmanlara ilgili bilgilendirme afişleri asılıyor.

"SAHADAKİ EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pandeminin etkilerini en aza indirmek ve koronavirüs kurallarını en etkin biçimde uygulamak için çalıştıklarını belirtiyor.

Hastalığın çıktığı evlerin ve apartmanların tamamına müdahale ettiklerini aktaran Çetin, "Hemşehrilerimizi bilgilendirmek içinde binaların kapılarına uyarı yazıları asıyoruz. Vatandaşlarımızın, virüsten olabildiğince uzak durabilmeleri için gayret gösteriyoruz. Gerek sahadaki mevcut personelimize gerekse ekiplerimize canla başla gece gündüz demeden çalıştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar ise Pursaklar Belediyesi'nin dezenfekte uygulamasından memnun. Gazetemize konuşan bir İlyas Turhan adındaki bir bina yöneticisi, "Pursaklar Saray Fatih Mahallesi'nde çok katlı bir apartmanda oturuyoruz. Apartmanımızda pozitif vakalar görüldü. Sağ olsun belediye çalışanları hemen gelerek apartmanımızı dezenfekte etti" diye konuştu.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, ticari taksi ve hususi araçların dezenfeksiyon işlemlerini de aralıksız sürdürüyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada toplu ulaşım araçları dip köşe olmak üzere her nokta özenle ve titizlikle steril hale getiriliyor. Aynı işlem ticari taksilere de uygulanıyor. Hususi araçlarda belirli noktalara kurulan noktalarda dezenfekte ediliyor.

"ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydediyor. Çetin "Koronavirüs vaka sayısını azaltmak amacıyla ilçemizde düzenli olarak toplu ulaşım araçları ve ticari araçların dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Ülkemizde aşının etkin kullanımı başlayana kadar ve virüsün ülke sınırlarından sökülüp atılana kadar vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek günlük yaşamlarını sürdürmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

PIRIL PIRIL EDİLİYOR

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçeyi temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor. Belediye ekiplerince, sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla caddeler pırıl pırıl ediliyor. Vatandaşlar tarafından gelen talepler de değerlendirip çözüme kavuşturuluyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA