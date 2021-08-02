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Vektörle mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele kapsamında Başkent’in dört bir yanındaki yeşil alanları ilaçlarken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS ekipleri de birçok noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 
Vektörle mücadele devam ediyor

Bir yandan halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelerle etkin mücadelesine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bulunan tüm yeşil alan ve rekreasyon alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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VEKTÖRLE MÜCADELE YEŞİL ALANLARDA ANFA EKİPLERİ SAHADA

ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri vektörle mücadele kapsamında tüm yeşil alanlarda zirai ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 
 ANFA Genel Müdürlüğü İlaçlama Sorumlusu Hacer Erdemir, park alanlarında yapılan ilaçlama çalışmalarına yönelik şu bilgileri paylaştı:
“Ankara geneli ve ilçelerinde bulunan bütün yeşil alanlarda bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele etmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, uzun ömürlü yeşil alanlar bırakmak için yaptığımız zirai ilaçlama çalışmalarımız devam edecek.”

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BELPLAS EKİPLERİ DE BAŞKENT’İN DÖRT BİR YANINDA İLAÇLAMA MESAİSİNDE

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS ekipleri ise dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yanı sıra vektörle mücadele çalışmalarına da ağırlık veriyor.
Haşerelerin yoğun olarak bulunduğu çöp konteynerleri, kanalizasyon, rögar kapakları, dere yatakları ve göletlerde ilaçlama çalışması gerçekleştiren BELPLAS ekipleri, mevsimlik işçilerin daha sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için de ilaçlama çalışması yapıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Polatlı ilçesinin Şabanözü Mahallesi’nde de ilaçlaması çalışması yürüten ekipler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanıyor.
Büyükşehir ekipleri; yerleşim alanlarının dışında havaalanlarından turistik tesislere, spor komplekslerinden alışveriş merkezlerine, kültürel aktivitelerin yapıldığı kampüslerden hayvan yetiştirme çiftliklerine kadar birçok noktada gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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