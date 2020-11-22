Velileri ve öğrencileri tedirgin eden karar!

Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin “yüz yüze sınav” kararı alması birçok öğrenci ve velinin tepki göstermesine neden oldu.

Ankara’da bulunan vakıf üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin “yüz yüze sınav” kararı alması birçok öğrenci ve velinin tepki göstermesine neden oldu. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren öğrenciler, Covid-19 vakalarının arttığı dönemde böyle bir karar alınmasının yanlış olduğunu, birçok öğrencinin şehir dışında bulunduğunu söyledi.

20 YAŞ ALTINA ÖZEL İZİN

Bilkent Üniversitesi korona virüs tedbirlerine karşı online eğitime geçen diğer kurumların aksine sınavları yüz yüze yapacağını açıklamış, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaşından küçük öğrenciler için özel izin alınacağını belirtmişti. Alınan bu kararın ardından Atılım Üniversitesi’de sınavları yüz yüze yapma kararı aldı. Üniversite, sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı öğrenciler için “özel izin” alınacağını duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Alınan kararlara sosyal medya üzerinden tepki gösteren öğrenciler, “Bilkent ve Atılım korona yayıyor” etiketiyle yüzlerce paylaşım yaptı. İlkokul öğrencilerinin dahi okula gitmediği şu dönemde, kendilerinin okula çağrıldığını kaydeden öğrenciler, alınan kararın yanlış olduğunu bildirdi.

YURTLAR KAPALI, ÖĞRENCİLER ŞEHİR DIŞINDA

Birçok öğrencinin şehir dışında olduğunu hatırlatan öğrenciler, elverişsiz ortamda örgün sınav yapmanın bir mantığı bulunmadığını kaydetti. Öğrenciler endişelerinin nedenlerini şöyle açıkladı, “Salgının seyrinden dolayı yeni kısıtlamalar ve yasaklar getirilmesi. Salgın riskinin üniversitelerden daha düşük olan MEB kurumlarının bile kapatılması.”

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VAR

“Çoğu öğrencinin şehir dışında ikamet etmesi ve KYK yurtlarının kapalı olması. Kronik rahatsızlğı bulunan öğrencilerin büyük sağlık sorunu yaşayacağı. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesi ve ailelerimizin sağlığı.”

YÜZ YÜZE EĞİTİM VURGUSU

Atılım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, “Sevgili öğrencimiz; Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversitemizde eğitim kısmen uzaktan kısmen yüz yüze yürütülmekteydi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 18.11.2020 tarihli İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı gençlerin (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) sokağa çıkmaları ile ilgili olarak kısıtlamalar getirilmiştir. Ancak, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 numaralı kararının C maddesinin 5. bendi ile “Yüz yüze eğitime devam eden ve bu durumunu belgeleyen üniversite öğrencileri” istisna kapsamına alınmışlardır.”

“Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bu kararı doğrultusunda üniversitemizde yürütülen eğitimin aynı şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir. 20 yaş altı öğrencilerimiz bu duyuru metnini ve öğrenci kimliklerini yanlarında taşımaları ve gerekli durumlarda ibraz etmeleri koşuluyla üniversiteye gelebileceklerdir”

Emrah Özcan/İLKSAYFA