Verieln sürede sona geliniyor

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 ekim 22.00 itibarıyla sona erecek.

İŞTE SON GELİŞMELER

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirterek, "Tüm YPG teröristlerinin bölgeden ayrıldığından emin olursak o zaman harekatı durdururuz." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DAN ÖNERİ

- Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdi. Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti. Brüksel'de perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını dile getirdi.

Karrenbauer, "Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek." ifadesini kullandı.

PUTİN - MACRON GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi. Putin’in Macron'u, Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Suriye’deki ilgili taraflar arasında temas kurulmasında, tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasında Rusya’nın çabaları konusunda bilgi verildi." ifadesi kullanıldı. Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre’de ay sonunda toplanacak Anayasa Komisyonu çerçevesinde Suriye'de diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

ATEŞELERE BİLGİLENDİRME

- Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu. Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

Trump, YPG/PKK'ya atıfta bulunarak "Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik." ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı ufak çaplı çatışmalara rağmen ateşkesin korunduğunu belirten Trump, "Kürtler güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Trump, ABD askerlerinin de Suriye'den çıkmaya devam ettiklerini belirterek, bölgedeki DEAŞ'lıların durumunu da izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Suriye'deki çekilme sürecinde bölgeye bir miktar asker bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin ise Trump, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Burada asker bırakmak istemiyorum. Orası çok tehlikeli toprak." dedi. Öte yandan Trump, "İsrail ve Ürdün, bizden Suriye'nin tamamen farklı bir kısmında, Ürdün sınırında ve İsrail'e yakın bir yerde asker bırakmamızı istedi. Ancak burası farklı bir bölge. Farklı bir düşünce yapısı. Burada küçük bir grup askerimiz var ve petrolü koruyoruz. Onun dışında orada asker bırakmak için bizce bir neden yok." ifadelerini kullandı.

TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

- Harekatla YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn'dan sonra bugün Tel Abyad'da da örgütün, Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı iki tünel ortaya çıkarıldı. Suriye-Türkiye arasındaki gümrüğün Tel Abyad tarafında bulunan tünelin, 2 kilometrelik uzunlukta, beton bloklarla güçlendirilmiş ve Türkiye sınırına uzandığı görüldü. Tel Abyad’ın doğusunda terk edilmiş bir caminin altından başlayan tünelin yüksekliğinin 170 santimetre, eninin ise 1-1,5 metre civarı olduğu tespit edildi.

AKAR'DAN NET MESAJ

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu bir ateşkes değildir. Harekâta 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir." ifadelerini kullandı.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor