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Veysel Tiryaki’den Yenimahalle’ye dev Kent Çiftliği

Veysel Tiryaki’den Yenimahalle’ye dev Kent Çiftliği
Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, seçilmesi halinde ilçeye tam 1400 dönüm büyüklüğünde bir Kent Çiftliği kuracağını açıkladı.

Veysel TiryakiYenimahalle için planladığı projeleri bir video ile duyurdu. Videoda en dikkat çeken projelerden birini Kent Çiftliği oluşturuyor. 

Kent içinde kurulacak olan çiftlikte doğal tarım ve hayvancılık yapılacak, vatandaş buradan doğal ürünlere ulaşabilecek. 

Dev çiftlikte doğal tarım ve hayvancılığın yanı sıra festival alanı, müzeler, piknik alanları da olacak. 

HOBİ BAHÇELERİ DE VAR 

Kent Çiftliği'nde bostanlar, rekreasyon alanları, meralar, yerel bitki müzesi, tarım müzesi, uygulamalı eğitim ve hobi bahçeleri yer alacak. 

ALTINKÖY'DEN ÇOK DAHA BÜYÜK

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Veysel Tiryaki, görevde olduğu Altındağ’da Altınköy projesini hayata geçirerek, 100 yıl öncesinin köy hayatını Ankaralıların ayağına getirmişti. 

Altınköy’ün ünü bugün Başkent’i de aşmış durumda.

Şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin Ankara’da görmek istediği ilk adresler arasında Altınköy de yer alıyor. 

Turistler özellikle Altınköy'de yetişen doğal ürünlerden oluşan köy kahvaltısına büyük ilgi gösteriyor. 

Yenimahalle için planladığı Kent Çiftliği, alan olarak Altınköy'ün yaklaşık 3 kat büyüklüğünde olmasıyla da dikkat çekiyor. 

 

 


 

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