Virüs piyasalara da bulaştı

Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ‘coronavirüs’ü özellikle Asya piyasalarında olumsuz etkilere sebep oldu.

Çin’de Wuhan kentinde ortaya çıkan corona türü virüs ekonomik tehlikeler arz ediyor. ABD ile ticaret anlaşması imzalanmasından kısa bir süre sonra Çin piyasasını test eden virüs, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’e göre küresel petrol talebinde büyümeyi ve fiyatları da etkileyecek. Etkinin piyasa fiyatında varil başına 2.9 Dolar düzeyinde değişim oluşturması bekleniyor. Goldman Sachs, jet yakıtında günlük 170 bin varil olmak üzere, global ham petrol talebinde büyümenin ise 2020 yılında günlük 260 bin varil azalabileceğini öngördü. Asya piyasalarında ise ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülüyor. Yatırımcıların Asya Borsaları’na tepkileri ise ABD ve Alman hazine kağıtlarına yönelerek kendini gösterdi.

South China Morning Post’un haberine göre ise Çin-ABD ticaret anlaşmasının imzalanmasından sadece bir hafta sonra, Başkan Xi Jinping, kırılgan bir ekonomiyi bozma potansiyeline sahip yeni bir krize itildi. Analistler ise bu durumu 2020’nin ilk ‘siyah kuğu’ olayı olabileceğini öne sürdü. Şangay merkezli bir Çin yatırım bankası ve aracı şirketi olan Orient Securities’in baş ekonomisti Shao Yu ise virüsün, ekonomik büyüme üzerinde “olumsuz etki yaratmaya” hazır olduğunu fakat uzun vadeli sonuçların sayılması için çok erken olduğuna dair uyarıda bulundu.

Virüsün kontrol altına alınamaması halinde Çin’de turizm, otelcilik, lüks tüketim ve sivil havacılık sektörlerinin de negatif yönde etkileneceği haber kaynakları tarafından aktarılırken bazı seyahat rezervasyon platformları Wuhan için yapılan rezervasyonlarda ücretsiz iptal hizmeti sunmaya başladı. Natixis’te üst düzey Çin ekonomisti olan Xu Jianwei de otellerin ve turizm sektörlerinin sıkıntıya girmeye başlayacağını, özellikle Pekin, Şangay ve Shenzhen de dahil olmak üzere büyük şehirlerde tüketici harcamalarının sert bir şekilde etkilenmesini beklediğini belirtti.

DURUM DEĞİŞEBİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, normal koşullarda petrol fiyatlarında ciddi bir artış beklenemeyeceğini buna karşın, Irak’taki istikrarsızlığın daha da artmasının, durumu değiştirebileceğini söyledi. Birol, IEA olarak 2020 yılı genelinde küresel petrol talebinin, ağırlığı gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmak üzere, günde ortalama 1 milyon varil artmasını öngördüklerini, bu dönemde ABD, Brezilya, Norveç gibi OPEC dışı üreticilerin petrol arzının ise günde 2 milyon varil artmasını beklendiğini aktardı.

TARİHİ BELİRLENMEDİ

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyon Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin ikinci aşama müzakereleri için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Ning, Davos’ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Bu aşamada, birinci aşama anlaşmanın uygulamaya geçilmesine odaklanmış durumdayız” dedi.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere “büyük bir gelişme” olmayabileceği uyarısı yaptı.