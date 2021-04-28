Yalanlarınız gerçeği değiştirmez

ABD’nin yeni başkanı Biden, akla ziyan bir açıklama yaparak taraftarlarına ve Ermeni lobilerine şirin gözükmeye çalıştı.

Kısacık tarihinde pek çok soykırım ve katliam yapan ABD’nin yeni başkanı kendi yaptıkları zulümleri unutarak, yalanların peşine takıldı, doğrularla yazılmış tarih kitaplarını görmezden geldi, sırf siyasi amaçlı sözde “soykırım” yalanına başvurdu!

Yazık!

O tarihte yaşanan gerçekleri, aslında Ermeni çetelerinin o tarihte Türklere soykırım yaptığını o da çok biliyordur.

Ermenilerin yaptığı mezalimi kanıtlayan binlerce belge mevcut. Biden’ın bu vahşetin belgelerini gördüğünü; ancak koltuk ve birilerine şirin görünmek amaçlı bu yalana sarıldığına eminim.

Biden, kendi kanlı tarihini unuttuysa gelin biz ona hatırlatalım.

Dünyada en büyük soykırımı yapan Amerika’dır. Tam 70 milyon Kızılderili’yi kendi vatanlarında katletti.

Afrikalı yaklaşık 35 milyon masum köleyi vahşice öldürdü.

Roger Garaudy “Batılılar 100 milyonu aşkın Amerika Yerlisini öldürerek dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir soykırım yaptı. Bunun ardından üç yüz yıl süren köle ticareti sırasında en az yüz milyon Afrikalıyı da öldürerek bir başka akıl almaz soykırımı gerçekleştirmiştir.“ demiştir.

Tarihi kan ve gözyaşı ile dolu olan ABD, başta Vietnam, Japonya ve Kore olmak üzere Küba, Panama, Guetemela, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye’de yüz binlerce sivili öldürüp dünya tarihinin en büyük vahşet ve katliamlarına imza attı.

1898 yılında Meksika’yı işgal etti, aynı yıl Küba’ya girdi.

1921 yılında Nikaragua’yi işgal etti, Sandino ve 300 kişiyi katletti.

1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak yüz binlerce masum sivili öldürdü.

2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdı: 200 bin kişi öldü.

Kuzey Kore’de Solcular ve Sovyet müttefiki iktidarın birleşmesini engellemek için 4 milyona yakın insan öldürüldü.

Guatemala’da darbeye karıştı. Bu darbe sırasında 200 bin sivil Guatemalalı öldürüldü.

ABD’nin parmağı olduğu 1953 İran darbesinde on binlerce İranlı infaz edildi.



1950 ile 60’lar arasında Endonezya, Laos, Kamboçya ve Küba’ya operasyon düzenlendi, binlerce kişi katledildi.

1960 yılında 3 milyon Kongolu öldürüldü.



1961-1962 Küba’da darbe yapıldı.

1965-1966 Endonezya’da 1970-75 yılları arasında Kamboçya ve Laos’ta 1 milyonu aşkın kişinin öldüğü katliamlar…

1962-1975 Vietnam Savaşı, 1973 Şili darbesi, 1974-1983 Arjantin katliamı, 1977 El Salvador Darbesi, 1980’de Afganistan’ı işgal eden Sovyet güçlerine karşı desteği, 1980-1988 İran- Irak Savaşı, 1981-1990 Nikaragua İç Savaşı, 1983 Lübnan Katliamı, 1983 Grenada işgali, 1989 Panama işgali, 1991 Irak işgali, 1992-1995 Bosna Herkes katliamı, 1998 Sudan saldırısı, 2001 Afganistan işgali,

2001-2015 ABD insansız hava araçları saldırıları, 2003 Irak işgali, 2003 Darfur darbesi, 2010- 2018 Arap Baharı’na dahli, 2011-2013 Mısır’daki darbede dahli,

2011-2018 Suriye’deki olaylarda olan parmağı…

Son olarak 15 Temmuz’da da parmağı bulunuyor.

ABD, tüm dünyaya barış ve özgürlük vaadiyle kan, gözyaşı götürüyor. Söylem ile eylem arasında uçurum kadar fark var.

Şu bir gerçek ki sizin yalanlarınız gerçeği asla değiştirmeyecek Biden efendi!