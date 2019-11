Yarım asırdır yemek sektöründe esnaflık yapan Bayram Uçar'dan ucuz et döner uyarısı

Yarım asırdır yemek sektöründe hizmet veren Bayram Uçar, ucuz et döner yenilirken bir kez daha düşünülmesi gerektiği uyarısında bulunarak, “Etin içine bir şey katmadan o fiyatlara et döner satılması imkânsız. Yediğiniz etten emin olun” dedi.

Yaklaşık yarım asırdır yemek sektöründe bulunan Bayram Uçar, Haber müdürümüz Adem Orman’a konuştu.

Ankara’da 45 yılı aşkındır yemek sektöründe hizmet veren Bayram Uçar, yaklaşık yarım asırlık bu sektördeki yolculuğunu gazetemize anlattı. İş hayatına 1970’li yılların başında yani çocukluk çağlarında adımını attığını anlatan Uçar, “İlk iş deneyimin Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki bir lokanta oldu. Orada komilik, bulaşıkçılık yaptım. Sadece 4 yıl bulaşık yıkadım. Ardından Ankara’ya gelerek bir sürede burada çalıştım. Yıllar süren gayret ve azmimin ardından ilk lokantamı açtım. Sektöre çekirdekten girmemin büyük faydası oldu” dedi.

MÜŞTERİ VELİ NİMETİMİZDİR

Yaklaşık 30 yıldır Başkent’in farklı ilçelerinde işletmecilik yaptığını kaydeden Uçar, “Hasköy’deki Öz Osmanlı Sofrası ve Pursaklar’daki Hacı Bayram Sofrası olmak üzere iki tane şubemiz var. Açılışını yaptığım ama devrettiğim lokantalarım da oldu. 60’dan fazla kişiye ekmek kapısı oluyoruz” diye konuştu. Yılların verdiği tecrübe ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını belirten Uçar, “Müşteri veli nimetimizdir. Bu sektöre girdiğimden beri kendime düştür edindiğim bir sözdür. Hep bu ilke ile hareket ediyoruz. Müşterimizi memnun etmek için kaliteden asla ödün vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

TECRÜBE İSTİYOR

Uçar, parası olan ancak tecrübesi olmayan kişilerin lokanta açtığı belirterek, “Bu iş gerçekten tecrübe istiyor. Birikimi olmadan dükkân açan kişiler umduğunu bulamıyor, zarar ederek dükkânını kapatmak zorunda kalıyor” sözlerini aktardı.

UCUZA ET DÖNER VERMELERİ İMKÂNSIZ

Son yıllarda furya haline dönen ucuz dönercilerden yakınan Uçar, “Ucuz et dönerciler komik fiyatlara et döner satıyor ama nasıl bu fiyatlara satıyorlar inanın ben bile anlamıyorum, işin içinden çıkamıyorum. Çünkü etin kilogram fiyatı belli, diğer gider kalemleri belli. Etin içine bir şey katmadan bu kadar ucuza vermeleri imkânsız gibi bir şey. Ben 45 yıldır bu sektörde olmama rağmen ben bu fiyatlara satamıyorum. O işletmelere denetim yapılmalı. Etin içinde ne olduğu ortaya çıkarılmalı” dedi.

UCUZSA VARDIR BİR İLLETİ!

“Ucuza et döner yiyim derken sağlığınızdan olmayın” uyarısında bulunan Uçar, “Bilinen, tanınan güven veren yerlerden yemek yenilmesi lazım. Her yerde yemek yenilmiyor. Ne demişler ‘pahalı ise vardır bir hikmeti ucuzsa vardır bir illeti.’ Onun için ucuza et döner satılıyor ama etin fiyatı ve giderler belli iken bu fiyatlara nasıl veriyor? vatandaşımız bu soruyu bir düşünmesi lazım” diye konuştu. Artan maliyetlerden dolayı zorlandıklarını da kaydeden Uçar, “Giderimiz çok, gelir azaldı. Biz de kiramız çıksın diye şubelerimizi nişan, kına, doğum günlerine ve altın günlerine de kapılarımızı açıyoruz” şeklinde konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-