Yedi yıldızlı otel konforunda huzurevi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirtti.

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevi Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla yenileniyor. Bu kapsamda huzurevinin çatısı, dış cephesi ve odalarında başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

“YAŞLILARIMIZA HİZMET BELEDİYEMİZİ BEREKETLENDİRİYOR”

Huzurevini her fırsatta “sevap merkez bankamız” diyerek niteleyen Başkan Turgut Altınok, yaşlılara yönelik yapılan her bir hizmet sayesinde Keçiören Belediyesinin bereketlendiğini anımsattı. Altınok, “Şu anda en itibarlı, ekonomik olarak en rahat ve en çok yatırım yapan belediyeyiz. Belediyemize şans oyunlarından para çıkmadı. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK”

Başkan Altınok anne, baba ve yaşlılara gösterilen sevgisinin önemine de vurgu yaparak şunları aktardı:

“Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. ‘Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme!’ denmiştir. Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) , ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Anne ve babanın rızasını, gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Biz de yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve isteyerek hizmet veriyoruz. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlarımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam da budur.”