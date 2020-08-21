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Yeni eğitim-öğretim yılı tüm senaryolar hazır

Mamak Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, yeni eğitim-öğretim yılındaki tüm senaryolara hazır olduklarını belirterek, “Gerek uzaktan gerekse de yüz yüze eğitim sürecine biz hazırız.” dedi.
Yeni eğitim-öğretim yılı tüm senaryolar hazır

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 31 Ağustos’ta online eğitim olarak başlayacak. 21 Eylül’de ise belirlenen sınıflar salgın karşı alınan tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitime geçilecek. Mamak’ta yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan kitaplar öğrencilerden önce okullarıyla buluştu. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, yaptığı açıklamada, “Kitaplarımızı okullara hızla ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize de aynı hızla kavuşmak istiyoruz. Lütfen kurallara uyarak eğitimin yüz yüze devam etmesi ve toplum sağlığı için sorumluluk alın” dedi. 

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ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE KİTAPLAR GELDİ
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve beraberindeki eğitimciler, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere dağıtılacak kitapların denetimini yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her sayfa her satır güzel gözlerle buluşma telaşında. Kitaplar okullarla buluşuyor, sırada öğrencilerimizle buluşma var. Yeni döneme uzaktan eğitim ile başlayacak olsak da kitaplarımızı okullara hızla ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize de aynı hızla kavuşmak istiyoruz, lütfen koronavirüs salgınıyla mücadele kurallarına uyarak eğitimin yüz yüze devam etmesi ve toplum sağlığı için sorumluluk alın” diye konuştu. 

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TOPLUMUN HER BİREYİNİN SORUMLULUĞU VAR 
Mamak’ta 21 Eylül’de kısmı olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okul müdürleri 75.Yıl Parkı Anfi Tiyatrosu’nda açık alanda bir toplantı düzenledi. Özel, okul müdürlerinin koronavirüs önlemleri kapsamında ilettiği eksikleri dinledi, sorularını yanıtladı. Özel sosyal medya hesabından öğrencilerin okullara kavuşması için toplumun her bireyini sorumlu davranmaya davet ederek şu ifadelere yer verdi:
“Gerek uzaktan gerekse de yüz yüze eğitim sürecine biz hazırız. Öğrencilerimizin cıvıl cıvıl seslerinin dolduracağı, öğretmenleriyle göz göze iletişim kuracakları, temassız ama ‘yürekten temaslı’ sınıf ortamlarının hazırlığı yapılıyor. 21 Eylül’de öğrencilerimiz okullarına kavuşsun istiyoruz. Bunun için her bir bireyin sorumluluğu olduğunu unutmayalım; Pandemi sürecindeki tedbirlere uyulması toplum sağlığına olduğu kadar geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlayacak” 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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