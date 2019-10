Yeni girişimlerle Çubuk’un önü açılıyor

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk - İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli, ilçede başlatılan yeni yatırımlarla Çubuk’un önünün açılmaya başlandığını söyledi.



Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Çubuk – İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, ilçedeki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son gelişmelerin tüm ilçe halkında bir heyecan oluşturduğunu dile getiren Neşeli, Yazır Sanayi Sitesi’nde yatırımcılar yatırım yapmaya başlaması ve özel bir otomotiv firmasının ARGE bölümünün Çubuk’a yapılacak olmasının ilçeye yeni yatırımcıları çektiğini belirtti.

-‘İstihdam için sanayi hamlesini destekliyoruz’

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın sanayiye yönelik yatırımcılara kucak açmasını iş adamları olarak çok olumlu bulduklarını anlatan Neşeli, ‘’Belediye Başkanımız Baki Demirbaş’ın sanayi hamlesini destekliyoruz. Üniversiteden sonra böyle bir hamle ilçede istihdamın ve ekonominin canlanmasına büyük katkı verecektir. Biz inşaatçılar olarak olumlu etkilerini şimdiden yaşamaya başladık’’ dedi.

-Engelleyen değil hizmeti teşvik eden olmalıyız

‘Bu ilçe için her kim bir çivi çakarsa onda Allah Razı olsun’ diyen Neşeli, belediye başkanının girişimlerinin ve çabasının halk tarafından taktir topladığını vurgulayarak, ‘’Bu ilçeye hizmeti her kim yaparsa yapsın onu sonuna kadar destekleriz. Hizmeti Ali yapsın Veli yapmasın diye bir anlayış olmaz. Hizmeti getiren, destek olan, vesile olan, öneride bulunan, öncüllük eden kim olursa olsun, görüşü ne olursa olsun bu ilçede yaşayan 90 bin insanın dostudur. Son girişimler iş bekleyen binlerce kardeşimizin hayallerinin yeşermesine neden oldu. Örneğin tamamen duran bizim sektörün her alanında bir canlanma oldu. Biz diyoruz ki bu ilçeye yapılabilecek en büyük hizmet istihdama yönelik yapılacak hizmetlerdir’’ ifadesini kullandı.

-Yatırım yapmanın tam zamanı

Özellikle emlak ve inşaat sektöründe uzun bir durgunluk zamanından sonra hareketlilik yaşanmaya başlandığını dile getiren Neşeli, ‘’Son günlerde daire ve arsa satışlarında bir artış yaşanmaya başladı. İlçe içinden ziyade dışardan alıcının yoğunlaştığını görüyoruz. Şuanda üyelerimizin elinde hemen hemen yok denilecek derecede az konut stoku kaldı. Bizim burada yerli yatırımcıya tavsiyemiz biran önce fiyatlar artmadan fırsatları değerlendirmeleridir. Biz iddia ediyoruz konut, dükkan ve arsa yatırımları tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırmaktadır’’ diye konuştu.