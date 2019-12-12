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Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu getirildi

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bisiklet yolu zorunluluğu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale getirildi.
Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu getirildi

İmar planlarında, ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilmesine vurgu yapıldı.

Bunun için yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanacak.

YENİ PLANLARDA ZORUNLU OLACAK
Plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu olacak. İmar planı bulunmayan yerlerde bu yönetmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları yapılabilecek.

İmar planı bulunan yerlerde; paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak üzere uygulama imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu tesis edilemeyecek.
Ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zorunlu olacak.
TAŞIT YOLU İLE YAYA KALDIRIMI ARASINA YAPILACAK
İmar planlarında bisiklet yoluna taşıt yolu ile yaya kaldırımı arasında yer verilmesi esastır. Bisiklet yolları, taşıt yolunun sağ tarafında taşıt yolu ile aynı yönde veya çift yönlü olarak planlanacak. Çift yönlü bisiklet yolları için yaya kaldırımı tarafındaki bisiklet şerit yönü taşıt yolu yönü ile aynı olacak şekilde planlama ve projelendirme yapılacak.

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