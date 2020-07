Yeni Parola: “Mamak daha güzel oluyor"

“Ekin Mahallesi Spor Kompleksi" temel atma töreninde konuşan Murat Köse, “Mamak daha güzel olacak demiştik, Mamak daha güzel oluyor. Yeni parolamız bu" dedi.

Mamak Hüseyingazi’de “Ekin Mahallesi Spor Kompleksi" temel atma töreni düzenlendi. Törene birçok siyasi, bürokrat ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Köse, “Mamak daha güzel olacak demiştik, Mamak daha güzel oluyor. Yeni parolamız bu. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

Köse, “Tüm Mamaklılara hizmet edecek özel bir tesisin temel atma töreninde buluştuğumuz için memnuniyetimi ifade ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Yola çıkarken Mamak daha güzel olacak demiştik. Mamak daha güzel oluyor. Yeni parolamız bu. Mamak bizim evimiz, dünümüz bugünümüz yarınımızdır. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için eser belediyeciliği, hizmet ve gönül belediyeciliği yapıyoruz. İlk günden beri sizlerleyiz. İnsan mekânı inşa eder bir süre sonra mekan insani inşa eder” diye konuştu.

Mamak marka olacak

Köse, belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Millet Kıraathanelerinin sayılarını artıracaklarının müjdesini veren Köse, ekolojik köy projesinin de meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. “Üzerinde çalıştığımız çok proje var” diyen Köse, “Her mahallemizde her yaştan hemşerimize hitap edecek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Her şey milletimizin huzuru ve refahı için. Mamak marka ilçe olacak. 6 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz projemizde birçok alan olacak. Burası sadece bir havuz değil büyük bir yaşam merkezidir. Atölyelerinden, spor alanlarına, kütüphaneden kültür alanlarına kadar her kesimin vakit geçirebileceği bir alan olacak.”

Her hafta bir tesis

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artık projelerimizi teoriden uygulamaya geçirmeye başlıyoruz. Önümüzde ki günlerde her hafta bir tesisimizin açılışını yaparak ya da temelini atarak bu mutluluğu beraber yaşayacağız. Bu proje 450 günde yapılacak ama yüklenici firmadan daha erken bitirmelerini isteyeceğiz. Mamak'a hizmet demek bizim için gece gündüz çalışmak demek. Biz sizlerin hizmetkarıyız” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir halka daha eklendi

Mamak Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ise, “Hizmet zincirimize bugün bir halka daha ilave etmek için bir araya geldik. Ak Parti Belediyeciliği hizmet demek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm sözler tutuluyor

MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, ”Bu tür tesisler Mamak için çok önemli. Gençlerimizi kötü ortamlardan uzak tutmak ve sporu, sporcuyu desteklemek için bu tür yatırımların önemi büyük. Seçimden önce Mamak'ta verilen tüm sözler tutuluyor. Başkanımızın yanındayız. Mamak daha güzel olacak” diye konuştu.

Tüm hızıyla sürdürüyoruz

Programda söz alan Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, “Tesisimiz tamamlandığında içerisinde bir çok alan barındıracak. Ankara’nın her ilçesinde olduğu gibi Mamak'ta da sporu sevdirmek ve geliştirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.”



Spor kompleksi tamamlandığında içerisinde iki yarı olimpik yüzme havuzu, spor tesisi, hamam, sauna, kütüphane, atölye ve etkinlik alanları olacak.

Program sonunda Ekin Mahallesi Muhtarı Şenel Şahinkaya mahalle sakinleri adına Köse'ye çiçek takdiminde bulundu. Temel dualar eşliğinde atıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA