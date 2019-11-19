Yenimahalle Belediyesi araç filosuna 2 adet sulama tankeri kattı

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonlara montajı yapılan sıfır tankerler, park ve bahçeleri sulamaya hazır hale getirildi.

Kiralık araçlara para ödemiyoruz

Yeni sulama tankerleriyle birlikte tanker sayısını 8’e çıkardıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri belediyemize ait araçlar ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Birkaç yıllık kiralama bedeli karşılığında araçlar belediyenin olabiliyor” dedi.

“Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle”

Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz hizmet verildiğinin altını da çizen Başkan Yaşar, “Bu araçlarımız belediyenin kendi aracı, bunları kullanan personel de belediyenin kendi işçisidir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri otobüs, kamyon, cenaze aracı, tanker, iş makinesi, minibüs, kamyonet gibi birçok cinste aracı belediyenin bünyesine kazandırdık. Yenimahalle’nin kaynaklarını verimli kullandık. Önceliğimiz herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum” diye konuştu.