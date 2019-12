Yenimahalle'de geri dönüşüm toplantısı

Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi’nde bulunan site yöneticilerine geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ata Semt Birimi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan site yöneticilerine, cam, plastik, metal, kağıt ve karton, kompozit, ahşap gibi ambalaj atık türleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) sorumluları, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratılması amacıyla Ata Mahallesi’nde örnek bir çalışma başlattı.

Geri dönüşüme önem ver, geleceği kurtar

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projenin detaylarını anlatan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri “Ata Mahallesi’nde düzenlediğimiz toplantı sonrasında, programa katılan sitelerde bulunan haneler tek tek dolaşılacak ve gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Ambalaj atıklarının toplanması için çalışma başlatıyoruz. Vatandaş her Cuma akşamı atıklarını evsel atıklardan ayrı olarak kapısının önüne bırakacak. Apartman görevlisine Yenimahalle Belediyesi tarafından verilen poşetlere konulan ambalaj atıkları, belirlenen yerlerden her cumartesi öğleden önce toplanacaktır. Atıklar şoförlerimiz tarafından kantar ile tartılacak ve karşılığında makbuz verilecek. Siteye atık alımına karşılık verilen makbuzlardaki miktarlar toplanarak aylık ödül verilecektir. 1 yıl sürecek olan ödüllendirme sistemi ile sitelerin ihtiyacı olan yüzey temizleyiciler, çam, köknar gibi ağaç fidanları, çöp kovaları ve banklar ödül olarak verilecektir” dedi.

Yenimahalle’de 25-28 bin ton evsel atık oluşuyor

Türkiye’de her yıl 6 milyon kamyon dolusu çöp oluştuğunu belirten yetkililer “Dünyadaki çöp oranı her geçen gün artmaktadır. Yeniden değerlendirilebilen atıkların üretim sürecine dahil edilmesi konusunda zaman kaybetmemeli, insanlara konunun önemini anlatmak için çalışmalıyız. Metal, cam, kağıt ve karton, meşrubat ve içecek kartonları, plastik gibi malzemeleri geri dönüştürmeliyiz ve tüketim miktarımızı azaltmalıyız. Yenimahalle’de günlük 800-900 ton, aylık olarak da ortalama 25-28 bin ton arasında evsel atık oluşuyor. Vatandaşın konunun ciddiyetini anlaması, bir an önce tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ve miktarını azaltması gerekiyor” şeklinde konuştu.