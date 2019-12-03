  • BIST 108.004
  • Altın 270,156
  • Dolar 5,7493
  • Euro 6,3691
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Yenimahalle'de geri dönüşüm toplantısı

Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi’nde bulunan site yöneticilerine geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yenimahalle'de geri dönüşüm toplantısı

Ata Semt Birimi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan site yöneticilerine, cam, plastik, metal, kağıt ve karton, kompozit, ahşap gibi ambalaj atık türleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.
Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) sorumluları, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratılması amacıyla Ata Mahallesi’nde örnek bir çalışma başlattı.

Geri dönüşüme önem ver, geleceği kurtar

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projenin detaylarını anlatan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri “Ata Mahallesi’nde düzenlediğimiz toplantı sonrasında, programa katılan sitelerde bulunan haneler tek tek dolaşılacak ve gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Ambalaj atıklarının toplanması için çalışma başlatıyoruz. Vatandaş her Cuma akşamı atıklarını evsel atıklardan ayrı olarak kapısının önüne bırakacak. Apartman görevlisine Yenimahalle Belediyesi tarafından verilen poşetlere konulan ambalaj atıkları, belirlenen yerlerden her cumartesi öğleden önce toplanacaktır. Atıklar şoförlerimiz tarafından kantar ile tartılacak ve karşılığında makbuz verilecek. Siteye atık alımına karşılık verilen makbuzlardaki miktarlar toplanarak aylık ödül verilecektir. 1 yıl sürecek olan ödüllendirme sistemi ile sitelerin ihtiyacı olan yüzey temizleyiciler, çam, köknar gibi ağaç fidanları, çöp kovaları ve banklar ödül olarak verilecektir” dedi.

gvn_0014.jpg

Yenimahalle’de 25-28 bin ton evsel atık oluşuyor

Türkiye’de her yıl 6 milyon kamyon dolusu çöp oluştuğunu belirten yetkililer “Dünyadaki çöp oranı her geçen gün artmaktadır. Yeniden değerlendirilebilen atıkların üretim sürecine dahil edilmesi konusunda zaman kaybetmemeli, insanlara konunun önemini anlatmak için çalışmalıyız. Metal, cam, kağıt ve karton, meşrubat ve içecek kartonları, plastik gibi malzemeleri geri dönüştürmeliyiz ve tüketim miktarımızı azaltmalıyız. Yenimahalle’de günlük 800-900 ton, aylık olarak da ortalama 25-28 bin ton arasında evsel atık oluşuyor. Vatandaşın konunun ciddiyetini anlaması, bir an önce tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ve miktarını azaltması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANKAMOB'tan Siteler esnafına yabancı işçi eğitimi02 Aralık 2019 Pazartesi 00:38
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şampiyonlarla buluştu02 Aralık 2019 Pazartesi 00:36
  • Etimesgut'ta yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyer sertifikalarını aldı02 Aralık 2019 Pazartesi 00:05
  • Ankaralılar 2 ayda 3 bin ton balık tüketti02 Aralık 2019 Pazartesi 00:02
  • Yenimahalle Belediyesi'nden personele yangın tatbikatı30 Kasım 2019 Cumartesi 00:39
  • Şehit Ahmet Topçu’nun adının verildiği anaokulu Mamak’ta açıldı30 Kasım 2019 Cumartesi 00:37
  • Metro istasyonlarına “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı30 Kasım 2019 Cumartesi 00:34
  • MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri yenileniyor30 Kasım 2019 Cumartesi 00:32
  • Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'tan Ankaragücü’ne ziyaret30 Kasım 2019 Cumartesi 00:27
  • Atatürk Orman Çiftliği tohumla buluştu29 Kasım 2019 Cuma 00:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti