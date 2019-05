Yenimahalle'de KPSS kampı başlıyor

Pegem Akademi işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı Yenimahalle’de başlıyor.

Toplamda 12 gün sürecek olan eğitim programı, KPSS’ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayacak. İl genelinde KPSS’ye girecek tüm adayların katılabileceği Genel Tekrar Kampı, ücretsiz olacak.

Genel tekrar kampına rekor başvuru

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek eğitim kampı, 26 Mayıs- 1 Haziran (Eğitim Bilimleri ve GYGK) ve 8 Haziran- 12 Haziran (KPSS A Grubu) tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl yaklaşık binlerce kişinin katılması beklenen kampa, ilk duyuru tarihinden itibaren 7 bin kişinin üzerinde başvuru gerçekleşti.

4 gün genel kültür- genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri, 5 gün KPSS A Grubu konularında eğitim alacak öğrencilerin dersleri, saat 09.00’da başlayıp, 18.30’da sona erecek.

Toplamda 19 eğitmenin tüm derslerin tekrarını yapacağı kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak. Öğrencilerin zorlandıkları konularda soru sorma hakkına sahip olacağı genel tekrar kampında sınavda dikkat edilmesi gereken detaylar memur adaylarına aktarılacak.

Eğitim’de ilkler yine Yenimahalle’den

Eğitim konusunda hazırladığı projeler ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’de ilk kez KPSS A Grubundan sınava hazırlanan binlerce memur adayına genel tekrar kampı düzenleyecek.

Tüm derslerin tekrarının yapılacağı kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak. Sınavda dikkat edilmesi gereken unsurların da anlatılacağı kampta, öğrenciler zorlandıkları konular hakkında öğretmenlere soru sorma fırsatı da bulacak. Kampa katılmak isteyenlerin ankara.pegemakademi.com adresine başvuru yapmaları yeterli olacak.

Kampa katılamayanlar unutulmadı

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi, çeşitli nedenlerle kampa katılamayanları da unutmadı. Alanında uzman bir prodüksiyon şirketi, kamp süresince verilen eğitimleri kayıt altına alacak. Kampın hemen ardından görüntüler, Pegem kampüse yüklenerek, kampa katılamayanlar için yayında olacak.

“Gençlerimizin her zaman yanındayız”

Yenimahalle için hazırlanan projelerde öncelik olarak her zaman eğitimin düşünüldüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizde özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların sonucuna işsizlik önlenemez boyutlara ulaşmıştır. İşsiz gençlerimizin önemli bir bölümünü üniversite mezunu kesim oluşturmaktadır. Ailelerin büyük emek harcayarak üniversite okuttukları gençlerimiz okul sonrası işsiz kalmakta, KPSS engeline takılmaktadır. Yenimahalle Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte gençlerimize destek olmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediğimiz eğitim kampının onlara fayda sağlayacağına inanıyor, gerçekleşecek sınavda tüm gençlere başarılar diliyorum” dedi.