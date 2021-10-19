Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin

Yenimahalle Belediyesi’nin 2022 yılı mali bütçesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşüldü.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde, mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edilen Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem bütçesi, 720 milyon 500 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz

Toplantıda meclis üyelerine sunum eşliğinde 2021 yılı bütçesi ile yapılanları da aktaran Başkan Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne hesap verebilirliği ön planda tutuyoruz. Yenimahallelinin bir tek kuruşunun bile hesabını veriyoruz. Hazırladığımız sunumla bu yılın bütçesini nerelere harcadık sizlerle paylaşmak istedik. Yıl bitene kadar birçok açılışımız ve temelini atacağımız projelerimiz olacak” dedi.

Sorunsuz altyapı, yeşil Yenimahalle

Yenimahalle’nin sorunsuz bir altyapıya kavuşması için gece gündüz görev başında olduklarını kaydeden Yaşar, “Bu yıl 100 bin ton asfalt serimi, 29 bin 372 metre bordür, 75 bin 644 metrekare yol açımı, 21 bin 606 metrekare tretuvar, 49 bin 539 metrekare malzemeli bakım, 153 bin 950 metrekare hafriyat alımı, 256 bin 536 metrekare alan düzenleme, 3 bin 598 metreküp beton üretimi, 40 bin 105 metre bordür üretimi ve 26 bin 544 metrekare kilit taşı üretimi gerçekleştirdik. Biliyoruz ki alt yapı kadar şehrin yeşil olması da çok önemli. Yine 2021 yılı içerisinde 15 yeni parkı ilçemize kazandırırken 36 parkımızı da daha yeşili bol olacak şekilde revize ettik. 25 bin fidan ile 750 bin çiçek diktik. 1 yıl içinde 220 bin metre kare yeni yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 35 cami, 23 okul ve 17 sağlık ocağının bakım onarımını yaptık” dedi.

Yenimahalle’nin araç sayısı 504’e yükseldi

Alt yapıdan üst yapıya, eğitimden temizliğe kadar çok sayıda hizmeti başarılı bir şekilde sürdürdüklerinin de altını çizen Yaşar, belediye bünyesine yeni kattıkları 29 araçla, ilçe halkına hizmet eden araçların sayısını 504’e yükselttiklerini söyledi.

Halk sağlığını göz ardı etmedik

Pandemide halkın sağlığı için üretim hizmetlerini profesyonel olarak sürdürdüklerini vurgulayan Yaşar, “Maske, dezenfektan atölyelerini profesyonel üretim merkezlerine dönüştürdük. Bir yandan halkın ve kurumların bir yandan da kendi ihtiyacımız olan malzemeleri üretmeye başladık ve bu işlere özel üretim tesisleri kurduk. Toplamda 41 ton 650 litre dezenfektan, 4 ton 840 litre kolonya, 2 milyon 756 bin 310 adet maske, 8 ton 400 litre sıvı/köpük sabun, 7 ton 800 litre yüzey temizleyici, 2 ton 400 litre deterjan ürettik” diye konuştu.