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Yerli ve Milli Ruh

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Ali İlkbahar

İrade: Hâkim olan kadim kültürün mayasıdır. Büyük fetihler yapan ordunun hazırlanmasında ilim insanları, medreseler, dergahlar, aşevleri, Ahi Evran kurumlarıyla ekonominin damarları ticaret ahlakının mimarları, nesli hazırlayan Yesevizade, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli; Yunus Emre gibi ordunun gönül insanları ordugahların peygamber ocağı dedirten ortamı hazırlayanlar Anadolu evlatlarıdır. 

Kılıcı tutan iradeyi, aile yapısını, ahlaki değerleri hazırlayanlar Türkistan’dan, Horasan’a, Anadolu evlatları gibi şehadete talip olmuş alimler yılmadan, yorulmadan bugünkü yakın gelecekteki hedefleri müjdeleyenler insanları hazırlamışlar, yetiştirmişlerdir. 

Eskiden itibaren olduğu gibi bütün kurumları ile Halk- Aydın, Devlet-Millet Ulama- Tebaa Vs. birbirlerini devamlı tamamlamıştır. Bütün imparatorluklar, devletler bu kucaklaşma birbirini anlama, çağrıldığında var olma ile gerçekleşmiştir. Topyekûn yöneten, yönetilenler bütün kurumlar gönül insanları vs. hiçbir zaman birbirini ötelememiş ayrıştırmamıştır. Yaşamışlar, yaşatmışlardır, öğretmişlerdir. Bugün dualarımızdan çıkan ‘’yarabbi bize de şehitliği nasip eyle’’ diyen, yaşayan, yaşatan çağlara ışık tutan insanların ve orduların yetişen mayasının zemininde fidanlarını dikmişlerdir.

Selahattin Eyyubi gibi kefeni giyip Allah rızası için, Allah adını yaymak için tarihte bir deha olmuştur. Model olmuştur. Tıpkı     Fatih gibi Abdülhamit Han gibi sayısız gurur kaynaklarımız vardır. Anadolu’yu bize emanet eden atalarımızdır.
Bugün de Adalet, Huzur istiyorsak, insanlar, mazlumlar ölmesin diyorsak, Aylan’ın cesedinin sahile vurmasını istemiyorsak, mazlumların gözyaşlarının silinmesine vesile olacaksak, formül yerli ve millidir.  Geçmişte olduğu gibi bütün müesseselerin inançla beslenen yerli ve milli yapıların tarihte olduğu gibi bugün de olmalı fetihlere fidanlar yetiştirmeliyiz. Onun için Asımın nesli çok önemlidir.

Bu sene Mehmet Akif Ersoy yılı olduğu için yeniden hazırlayacağımız anayasanın iskeleti istiklal marşında ve Akif’in şiirlerinde saklıdır.

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