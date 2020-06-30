Yeşil Kaman TV’nin Kargınselimağa Köyü programı

Yerel televizyon kanalı Yeşil Kaman TV’de yayınlanan “Köyümüze gidek mi” adlı programın ikinci durağı Kargınselimağa Köyü oldu.

Cevizi ile meşhur ve merhum Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın memleketi olan Kırşehir’in yerel televizyon kanallarından olan Yeşil Kaman TV’de yayınlanan “ Köyümüze gidek mi ” adlı programın ikinci durağı Kargınselimağa Köyü oldu.

Yaklaşık yarım saatlik programda Kargınselimağa Köyü Muhtarı Mustafa Koca, Kargınselimağa Köyü Derneği Başkanı İlyas Çakır, Kargınselimağa Köyü Cami İmamı Salih Karaca, emekli öğretmen Erdoğan Taşdemir ve köy halkıyla yapılan röportajlar aktarılıyor.

Kargınselimağa Köyü'nün tarihi

Dernek Başkanı İlyas Çakır, köylerinin tarihi konusunda "Kargın Selimağa Köyüyüz. Kargın aşiretinden, Oğuz Boyları'ndan geliyoruz. Malum Kargın, Oğuz Boyları'ndan biridir. Bizim soyumuz Kargın boyundan geldiği için köyümüzün adı Kargınselimağa'dır. Özbeöz Türkmeniz. Kaman'da Kargın köyü olarak 4 köyüz. Bunlar Kargınselimağa, Kargınyenice, Kargınmeşe ve Kargınkızılözü'dür" bilgisini veriyor.

Kargınselimağa Köyü'ndeki Molla Ömer Hoca Türbesi

Yüzyıllar önce Suudi Arabistan’dan gelip, bugün Kargınselimağa Köyü’nün bulunduğu topraklara yerleşip, buralarda uzun yıllar yaşadığı ve çok muhterem bir zat olduğu anlatılan Molla Ömer Hoca’ya ait olduğu ifade edilen türbeye de yer verilen programda, bayram kömbesinin nasıl yapıldığı da anlatıyor.

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