Yeşilay bağımlılıkla mücadelede bir adım önde olmayı hedefliyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 101. kuruluş yılını kutlayan Yeşilay'ın amacının bağımlı olmadan önce insanları bağımlılıktan uzak tutma yönünde çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 1920'de İstanbul işgal altındayken, dönemin aydınları tarafından kurulduğunu anlattı. Yeşilay'ın ilk olarak alkol bağımlılığıyla mücadele amacıyla kurulduğunu belirten Öztürk, sonraki süreçte Dünya Sağlık Örgütünün "bağımlılık" olarak tanımladığı bütün alanlarda komple çalışan bir STK haline geldiklerini ifade etti.

Yeşilay'ın dünyada bağımlılıkla mücadele eden en eski STK'lardan biri olduğuna işaret eden Öztürk, "Alkol, uyuşturucu madde, kumar ve internet bağımlılığı olmak üzere geniş çerçevede bağımlılığa bütüncül yaklaşım gösteren, bu anlamda eğitim ve tedavi modelleri geliştiren güçlü bir STK." dedi.

Yeşilay'ın kişileri bilgilendirerek bağımlılıktan uzak tutmaya çalıştığını kaydeden Öztürk, "Yeşilay'ın amacı, insanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı bağımlı olmadan önce kurtarmak. Yeşilay olarak bağımlılıktan uzak tutma yönünde çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıkla ilgili sorunu ya da sorusu olan YEDAM'ı arayabilir"

Yeşilay'ın kurulduğu günden bu yana önleyici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunduğunu vurgulayan Öztürk, bu kapsamda Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) kurulduğunu ve ücretsiz hizmet verdiklerini anlattı.

Bağımlılık tedavisinde psikososyal desteğin önemine değinen ve bu kapsamda YEDAM'ın çalışmalarını anlatan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu alanda önemli diyebileceğimiz bir eksiklik söz konusuydu. YEDAM projesinin daha ilk adımında gördük ki bu büyük bir ihtiyaç. İstanbul'da başlayan bu proje, 81 ilde devam ediyor, bazı illerde birden fazla bulunuyor. YEDAM'ın açılmadığı birkaç ilimiz kaldı. Onları da tamamlarsak 100'e yakın YEDAM olacak. YEDAM aracılığıyla her türlü bağımlılıkla ilgili sorusu ya da sorunu olan herkes bize ücretsiz olarak ulaşıyor. Biz de onları hem bilgilendiriyoruz hem de psikososyal destek verip uzun süreli takibe alıyoruz."

Yeşilay'ın 101'inci yılı kutlamaları

Yeşilay'ın 101 yaşında olduğunu hatırlatan Öztürk, yıl dönümü kutlamalarını dijital alanda yaptıklarını, kutlamalarda "Yeşilaylı olmak", "Sağlıklı Yaşamak" gibi sloganları ön plana çıkardıklarını söyledi.

Yeşilay'ın bir dünya markası olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz sadece ülkemize yönelik bir mücadele değil, uluslararası bir mücadele. Büyük bir mücadele. Uluslararası bir camiada yoğunlaştırmalıyız bunu. Özellikle madde kullanmayı engelleme ya da herhangi bir bağımlılığı engelleme ile ilgili savunuculuk yönünde lider bir STK olma noktasındayız. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programları kapsamında ana sınıfından yetişkinlere kadar eğitimler uyguluyoruz. Hedefimiz bu mücadelenin uluslararası camiada da lider STK'sı olarak yolumuza devam etmek."