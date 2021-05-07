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Yılın ilk 4 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5.5 milyon yolcu uçtu

Bu yılın ocak-nisan döneminde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 5 milyon 549 bin 68 yolcu kullandı.
Yılın ilk 4 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5.5 milyon yolcu uçtu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 4 ayındaki yolcu sayısı, geçen senenin yüzde 21 altında kaldı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde havalimanını yaklaşık 7 milyon yolcu kullanmıştı.

Havalimanında, yılın ilk 4 ayında iç hat ve dış hatta toplam 41 bin 785 uçuş icra edildi. Geçen yıl, ilk 4 ayda 46 bin 775 uçuş düzenlenirken 2021'in aynı döneminde sefer sayısındaki düşüş yüzde 11 olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde iç hat yolcu sayısı 3.9 milyon oldu. Geçen yıla göre iç hatta yolcu düşüşü yüzde 9 olarak hesaplandı.

Yılın ilk 4 ayında 1.6 milyon dış hat yolcusu havalimanından hizmet aldı. Dış hat yolcusunda kayıp geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oldu.

Öte yandan, nisanda 1.3 milyon yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçmayı tercih etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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