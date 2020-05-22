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Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümleri yıkılacak

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında kaçak bölümlerin olduğu iddiasıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Yürütmeyi durdurma başvurusunu reddeden mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkılmasına karar verdi.
Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümleri yıkılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Özdil ailesine ait villanın kaçak olduğu öne sürülen bölümleriyle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yıkım kararını veren Bodrum Belediyesi ve yapı kayıt belgesini iptal eden Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıktı.

Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti. Daha önce idarenin savunma vermesi için işlemi geçici olarak durduran mahkemenin yürütmeyi durdurma ile ilgili son kararı 'ret' yönünde oldu. Böylece Yılmaz Özdil'in villasının kaçak olduğu ileri sürülen bölümlerinin yıkılmasının önü açıldı.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Söz konusu kararda, ilgili kanunda belirtilen idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Muğla 1'inci İdare Mahkemesi bir başka kararında ise yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini ele aldı. Mahkeme, yapı kayıt belgesi işlemi iptalinin de hukuka uygun olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

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