Yine Kaza, Yine Kaza! Haberimizin üstünden 2 gün geçmeden bir kaza daha

Ankara-Çankırı yolunun Akyurt ilçe merkezi girişinde sıkça trafik kazası yaşanan ve geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan Anıt Kavşağı’nda yine bir kaza yaşandı. Akyurtlular, bölgede acilen önlem alınmasını istiyor.

Ankara-Çankırı yolunun Akyurt ilçe merkezi girişinde sıkça trafik kazası yaşanan ve geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan Anıt Kavşağı’nda yine bir kaza yaşandı. Kavşaktaki sorunu “Kaza Yoluna Önlem Talebi” manşetiyle gündeme getirmemizin hemen ardından yaşanan maddi hasarlı trafik kazası, bölgede acilen tedbir alınması gerektiğini gösterdi.

KARAYOLLARI’NA ÇAĞRI

Anıt Kavşağı olarak bilinen noktada ölümlü ve maddi hasarlı kazaların sıkça yaşandığı bilinmesine rağmen bölgede önlem alınmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Akyurtlular, daha fazla kazanın yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgeye yapılması planlanan köprülü kavşak projesinin bir an önce başlamasını talep ediyor.

ÖNLEM ALINMAZSA KAZALAR EKSİK OLMAZ

Bölgede yaşanan kazalara sıkça şahit olduğunu anlatan Fatih Çiftçi adlı bir vatandaş, “Ayda birkaç kez orada maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ciddi can kayıpları da yaşandı. En son genç bir kardeşimiz vefat etmişti. O acımız soğumadan bölgede yine bir kaza yaşandı. Çok şükür kazada ölen olmadı ancak yaralananlar var. Eğer bu noktaya bir an önce önlem alınmazsa burada kazalar eksik olmaz, üzülmekle yetiniriz. Yetkilileri vicdanlı olmaya çağırıyorum. Bir an önce burada çalışma yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara-Çankırı karayolunun Akyurt ilçe merkezi girişindeki sıkça trafik kazası yaşanan kavşakta geçen hafta trafik kazası yaşanmış 23 yaşındaki Semih Saygı adlı bir genç motosikletiyle TIR’ın altında kalarak feci bir şekilde can vermişti.

Anıt kavşağı olarak da bilinen noktada geçmişte çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmişti. Bölgedeki soruna gazetemiz 14 Ağustos’taki “Kaza Yoluna Önlem Talebi” manşetiyle dikkat çekmiş ve yetkilileri göreve çağırmıştı.

“DAHA KAÇ CAN YANACAK?”

Söz konusu haberde gazetemize konuşan Akyurtlular, “ Çankırı yoluna bir çözüm bulunmuyor. Daha kaç can yanacak! ” diye haykırmıştı.

“PLANLANAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ BAŞLATILSIN”

Soruna acilen bir çözüm bulunmasını isteyen Akyurtlu vatandaşlar, kavşakta yeni kazaların meydana gelmemesi için bölgede ivedilikle önlem alınmasını istemişti. Kazaların sıkça yaşandığı noktada Karayolları Genel Müdürlüğü’nce köprülü kavşak projesinin planlandığını hatırlatan vatandaşlar, planlanan çalışmanın bir an önce başlatılmasını talep etmişti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

İlgili haber:

Kazalarla bilinen Anıt kavşağına önlem talebi