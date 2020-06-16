YKS Ertelenmeli

Kısıtlamaların kaldırılması itibariyle vaka sayıları günden güne yükseliyor. Her ne kadar uyarılar yapılsa da milletimizin bir kısmı keyfi bir kısmı ise zorunlu olarak uyarıların gereğini yapmıyor.

Yaş kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra toplu ulaşım araçlarında uygulanan araya mesafe koyarak oturma, ayakta yolcu almama gibi tedbirler de kaldırıldı. İnsanlar 1,5 metrelik korunma mesafesini toplu ulaşım araçları hınca hınç doluyken nasıl ayarlayabilirler?

İşe gitmek, ihtiyaçlarını görmek maksadıyla binlerce kişi bu araçları kullanmak zorunda fakat aynı zamanda hayatlarını ve sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye atmak zorunda da kalmasınlar istiyoruz.

Toplu taşıma araçlarında yeniden sosyal mesafe kuralını getirmelerini yetkili mercilerden rica ediyoruz.

Tedbirlere uyulmamasının “keyfi” olan kısmını elbette kınıyoruz lakin “zorunlu” olan kısmını göz ardı edemeyiz.

Artan vaka sayıları sokaktaki ve ulaşımdaki görüntülere bakıldığında ay sonuna kadar yükselecek gibi görünüyor.

Vaziyet böyleyken 2.5 milyon öğrencinin sınava gireceği ve ailelerinin de bir kısmının sınav bölgesinde bulunacağı YKS, korona tehdidinin düşük risk taşıdığı başka bir zaman diliminde yapılmalı, 27-28 Haziran’da yapılacak olan sınav ertelenmelidir.

Aksi hâlde yaşanabilecek “vaka sayısında ciddi artış” ın kısmi vebali yine yetkililerimizin sırtına yüklenecektir.

İnşallah devlet ve millet olarak bu süreçte yakalamış olduğumuz başarıyı bu uyardığımız hususlar gibi ihmaller dolayısıyla kaybetmeyiz. Binlerce sağlık çalışanımız ve bakanımız Fahrettin Koca’nın emeklerine ve milletimize yazık edilmemeli.

Devletimizin koronayla mücadeledeki başarısını idame ettireceğini umuyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bilinçli vatandaş ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

Sağlıkla kalın.