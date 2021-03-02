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Yol verme kavgası: 3 yaralı

Samsun'da alkollü oldukları öne sürülen baba, 2 oğlu ve yeğeni, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayıp, 1 kişiyi de dövdü.
Yol verme kavgası: 3 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 06 LJ 098 plakalı otomobildeki M.Y. (55), oğulları C.Y. (23), H.Y. (25) ve yeğeni C.Y. (26) ile 55 ACB 355 plakalı otomobildeki Ü.A. (27) C.K. (23) ve O.K. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında alkollü oldukları öne sürülen M.Y. ve oğulları ile yeğeni, diğer otomobildekilere bıçakla saldırdı. Kavgada C.K. ve Ü.A. bıçakla yaralandı, O.K. ise darp edildi. Saldırganlar, yoldan geçen bir araca ise tekme atarak hasar verdi.

ARA SOKAKTA YAKALANDILAR

Polis, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi takibe aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, aracın plakasını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi bir ara sokakta yakaladı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir ekmek bıçağı ele geçirildi. Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Bıçakla yaralanan Ü.A. ve C.K.'nın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kavga sonrası kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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