Yolun tamamlanmasını dört gözle bekliyorlar

Kahramankazanlılar Başkentle ulaşımını sağladıkları yolda sürdürülen yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasını dört gözle bekliyorlar.

Başkent’in önemli tarım ve sanayi bölgelerini içerisinde barındıran Kahramankazan’ı Ankara’ya bağlayan devlet karayolunu genişletme çalışmaları 2017’de eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. 28 km uzunluğunda ve tamamlandığında alt geçitler ve üst kavşaklarla kesintisiz ulaşım sağlayacak bu yolda üç yıldır çalışmalar sürüyor. Her gün bu yolu kullanarak Başkent’e ulaşım sağlayan Kahramankazanlılar ise, “Proje çok güzel fakat çalışmaların bir an önce tamamlanarak kesintisiz ulaşımın gelmesini bekliyoruz. Zaman zaman trafik kilitleniyor kaybına uğruyoruz. Tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

TEMELİNİ BİNALİ YILDIRIM ATMIŞTI

Başkent ile Kahramankazan’ın kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan bölünmüş yolun inşaatı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıldır aralıksız sürdürülüyor. 2 şeritten 3 şeride çıkacak yolda Başkent’ten Kahramankazan’a ulaşımın kesintisiz şekilde sağlanması planlanıyor. Aynı zamanda Başkent’in önemli tarım ve sanayi merkezi olan Kahramankazan’da ulaşımın daha hızlı hale getirilmesiyle ekonomik olarak da ilçede kalkınma hedefleniyor. Geçtiğimiz aylarda çalışmaları denetleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şantiyelerdeki ekiplerin artırıldığını ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ağırlık verildiğini belirtmişti. Bakan Karaismailoğlu’na eşlik eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise ilçenin önemli sanayi bölgelerine ev sahipliği yaptığını belirterek çalışmaların bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etmişti.

VATANDAŞ: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Her gün Başkent’e işlerine giden ya da çevredeki sanayi bölgelerinde çalışan Kahramankazanlılar ise yol genişletme çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor. Gazetemize konuşan bölge halkı, “Yolun genişlemesi kesintisiz şekilde ulaşımın sağlanması zaman ve yakıt anlamında bizlere büyük bir avantaj sağlayacak. Ancak 3 yıldır süren inşaatın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde mesai trafiği olurken hafta sonları ise şehir dışından gelenlerin yoğun bir trafiği oluyor. Yetkililer umarız kısa sürede bu çalışmaları tamamlarlar” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA