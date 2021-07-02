Yönetimden başkana ziyaret

Yeni yönetime ve teknik direktör Bozkurt'a başarılar dileyen Demirel kulübün hedeflerini anlattı. Demirel, 2016 yılında yükseldikleri 2. ligde çok fazla beklediklerinin altını çizerek "Artık bu sezon şampiyonluk istiyorum. Coşkulu, heyecanlı, seyircisini maçlara çekebilen, başarılı sonuçlar elde eden bir kadroyla bu yıl hedeflediğimiz 1. lige çıkacağımıza inanıyorum. Yönetimi, futbolcusu, teknik ekibi taraftarıyla kenetlenmiş bir kulüp ancak şampiyonluk hedefine ulaşabilir. Biz bunu bu yıl inşallah başaracağız" dedi.
TESİSLEŞMEYE YATIRIM YAPTIK
Demirel, tesisleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Devlet Bahçeli Tesisleri bünyesindeki kulüp binamız birçok süper liginde mücadele eden takımda yok. Bu yıl Atatürk Stadyumu'nu da yeniliyoruz. Stadımızın yönetim binası yenilenecek, yeni trübünler yapılacak, suni çim yerine doğal çim çalışması da gerçekleştirerek daha modern bir yapıya kavuşturacağız. Devlet Bahçeli Tesislerimizde bulunan 2 adet antrenman sahası içinde doğal çim çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. Stat çalışmamızı ligin 2. yarısına yetiştirmeyi planlıyoruz".
HEDEFİMİZ NET
Kulüp başkanı Şahingöz de, Etimesgut Belediyespor'un hedefleri olan bir kulüp olduğunu belirterek, "Şampiyonluk hedeflerimiz doğrultusunda süper ligde ve milli takımda uzun süre futbol oynamış Ümit Bozkurt hocamızla anlaştık. Yeni teknik direktörümüz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hep birlikte istişarelerde bulunarak ihtiyaç duyduğumuz mevkilere transferler yapıyoruz" dedi.
İŞTE YENİ YÖNETİM
Etimesgut Belediyespor Futbol Kulübü yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
Başkan :Mesut Şahingöz
Başkan Vekili : Alaattin Sonat
Genel Sekreter : Cemal Satılmış
Altyapı ve Tesislerden Sorumlu As Başkan: Soner Cengiz
Dış İlişkiler ve Federasyon Temsilcisi As Başkan : İhsan Çetinceviz
Mali İşlerden Sorumlu As Başkan : İsmail Mert Fırat
Futbol Şube Sorumlusu As Başkan : Kürşat Duymuş
Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu As Başkan : Orhan Ünsal
As Başkan : Özgür Gökdemir
As Başkan : Seçkin Odabaşı
As Başkan :Fettah Doğan
As Başkan :Hasan Akan
As Başkan : Abdullah Akın
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