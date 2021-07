Yönetimden başkana ziyaret

Yeni yönetimini oluşturan Etimesgut Belediyespor teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ümit Bozkurt'u getirdi.

Yeni yönetime ve teknik direktör Bozkurt'a başarılar dileyen Demirel kulübün hedeflerini anlattı. Demirel, 2016 yılında yükseldikleri 2. ligde çok fazla beklediklerinin altını çizerek "Artık bu sezon şampiyonluk istiyorum. Coşkulu, heyecanlı, seyircisini maçlara çekebilen, başarılı sonuçlar elde eden bir kadroyla bu yıl hedeflediğimiz 1. lige çıkacağımıza inanıyorum. Yönetimi, futbolcusu, teknik ekibi taraftarıyla kenetlenmiş bir kulüp ancak şampiyonluk hedefine ulaşabilir. Biz bunu bu yıl inşallah başaracağız" dedi.

TESİSLEŞMEYE YATIRIM YAPTIK

Demirel, tesisleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Devlet Bahçeli Tesisleri bünyesindeki kulüp binamız birçok süper liginde mücadele eden takımda yok. Bu yıl Atatürk Stadyumu'nu da yeniliyoruz. Stadımızın yönetim binası yenilenecek, yeni trübünler yapılacak, suni çim yerine doğal çim çalışması da gerçekleştirerek daha modern bir yapıya kavuşturacağız. Devlet Bahçeli Tesislerimizde bulunan 2 adet antrenman sahası içinde doğal çim çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. Stat çalışmamızı ligin 2. yarısına yetiştirmeyi planlıyoruz".

HEDEFİMİZ NET

Kulüp başkanı Şahingöz de, Etimesgut Belediyespor'un hedefleri olan bir kulüp olduğunu belirterek, "Şampiyonluk hedeflerimiz doğrultusunda süper ligde ve milli takımda uzun süre futbol oynamış Ümit Bozkurt hocamızla anlaştık. Yeni teknik direktörümüz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla hep birlikte istişarelerde bulunarak ihtiyaç duyduğumuz mevkilere transferler yapıyoruz" dedi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Etimesgut Belediyespor Futbol Kulübü yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Başkan :Mesut Şahingöz

Başkan Vekili : Alaattin Sonat

Genel Sekreter : Cemal Satılmış

Altyapı ve Tesislerden Sorumlu As Başkan: Soner Cengiz

Dış İlişkiler ve Federasyon Temsilcisi As Başkan : İhsan Çetinceviz

Mali İşlerden Sorumlu As Başkan : İsmail Mert Fırat

Futbol Şube Sorumlusu As Başkan : Kürşat Duymuş

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu As Başkan : Orhan Ünsal

As Başkan : Özgür Gökdemir

As Başkan : Seçkin Odabaşı

As Başkan :Fettah Doğan

As Başkan :Hasan Akan

As Başkan : Abdullah Akın