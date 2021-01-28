  • BIST 1.465
  • Altın 437,058
  • Dolar 7,3838
  • Euro 8,9339
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 5 °C
»

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 117,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında net 117,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 26,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri ve 33,4 milyon dolarlık DİBS aldı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 117,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında net 117,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 26,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) ve 33,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ocak itibarıyla 30 milyar 534,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 429,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 981,2 milyon dolardan 9 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 222,5 milyon dolardan 248,9 milyon dolara çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu28 Ocak 2021 Perşembe 13:12
  • Turizm büyüyünce ülke ekonomisine katkısı artıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
  • Rusya'da bankacılık sektörünün net karı 2020’de yüzde 5,9 azaldı28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
  • Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası28 Ocak 2021 Perşembe 13:10
  • Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi28 Ocak 2021 Perşembe 13:09
  • Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek28 Ocak 2021 Perşembe 13:09
  • Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı28 Ocak 2021 Perşembe 11:22
  • 'Sıfır Atık' ekonomiye 17 milyar liralık kazanç sağladı28 Ocak 2021 Perşembe 11:21
  • TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz28 Ocak 2021 Perşembe 11:20
  • Son 7 yılda Tayvan'dan Türkiye'ye yatırımlar 10 kat arttı28 Ocak 2021 Perşembe 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti